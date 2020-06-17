В Китае разработали беспилотник, который может и летать, и ездить по земле

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Университет Цинхуа в Китае разработал беспилотник, который может передвигаться по земле и летать в зависимости от его миссии.

Этот первый в своем роде беспилотник оснащен системой полного привода для перемещения по пересеченной и гористой местности, помимо системы квадрокоптера для вертикального взлета и полета, сообщила газета China Daily в понедельник со ссылкой на команду, разработавшую дрон, информирует enovosty.com/news.

Хотя беспилотник еще не нашел применения в армии, он может быть полезен для операций Китайской Народно-Освободительной Армии (НОАК).

Транспортное средство длиной 1 метр, шириной 0,6 метра и высотой 0,6 метра может выполнять трехмерное планирование траектории и может выполнять функции вертикального взлета и посадки, пространственного планирования, зависания в воздухе и обхода препятствий для полета.

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С помощью модуля восприятия в реальном времени беспилотник может распознавать различные типы препятствий или местности. Когда он сталкивается с препятствиями или местностью, которую невозможно обойти на земле, то он может переключиться в режим полета и искать более подходящее место для движения по земле. Эффективное и плавное переключение режимов работы поможет повысить эффективность транспортировки.

Автомобиль был испытан как в городской среде, так и в горных районах со сложным рельефом.

Он может использоваться для доставки грузов и для спасательных операций, а также может быть интегрирован в интеллектуальные транспортные системы в умных городах.

Источник: Defenseworld