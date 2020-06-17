Турецкие военные в скором времени получат более 500 дронов Kamikaze Kargu

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Турецкая компания STM готовится к поставке более 500 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Kamikaze Kargu для военных в ближайшее время.

Турецкий оборонный подрядчик STM, производящий модернизированные беспилотные летательные аппараты, также известные как «дроны камикадзе», впервые открыл двери своего производственного объекта агентству Anadolu, информирует enovosty.com/news.

Агентство Анадолу сообщило в понедельник, что эти автономные беспилотные летательные аппараты вошли в инвентарь Вооруженных сил Турции около года назад. Дроны по-прежнему совершенствуются.

Команда инженеров комплекса работает в основном над тактическими и автономными системами, в основном для моделей Togan, Alpagu и Kargu.

Обладая современным машинным зрением, Kargu может функционировать как единая платформа, так и в составе роя до 20 платформ. Учения начали проводиться в прошлом году.

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В этой области продолжаются усилия по упорядочению и улучшению алгоритмов управления роем для выполнения различных задач. Кроме того, Анкара пытается интегрировать Kargu с морскими платформами, бронированными наземными транспортными средствами и автономными наземными системами.

Согласно отчету, дрон был испытан в «разных странах». STM ведет переговоры с тремя странами об экспорте беспилотника.

Турецкий проект KERKES нацелен на предоставление возможности автономной навигации с поддержкой изображений для платформ БПЛА в боевых условиях, где информация GPS недоступна или где GPS заблокирован. Этот проект позволит беспрепятственно функционировать в любой обстановке.

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Через 12-18 месяцев после завершения программы KERKES STM может предложить Kargu с его полными возможностями турецкой армии.

Источник: Defenseworld