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В Украине прошёл испытания модернизированный танк Т-72 на глубине 5 метров (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Украине прошёл испытания модернизированный танк Т-72 на глубине 5 метров (ВИДЕО)
 
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Сегодня прошёл испытания модернизированный танк Т-72 подводного вождения, который погрузили в водоём на глубину 5 метров, где он успешно преодолел дистанцию в 10 метров на полигоне Десна в Черниговской области, - сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В Украине прошёл испытания модернизированный танк Т-72 на глубине 5 метров (ВИДЕО)

Кроме того, танк Т-72 получил более мощный двигатель, увеличенную массу, а также боевая машина получила новую систему видеопарковки для улучшения маневренных показателей. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, машина имеет прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями, прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

Также танк Т-72 имеет цифровую радиостанцию и спутниковую навигационную систему.

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Испытания проводились в максимально приближенных к реальным военным условиям.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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