В Украине прошёл испытания модернизированный танк Т-72 на глубине 5 метров (ВИДЕО)
Сегодня прошёл испытания модернизированный танк Т-72 подводного вождения, который погрузили в водоём на глубину 5 метров, где он успешно преодолел дистанцию в 10 метров на полигоне Десна в Черниговской области, - сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Кроме того, танк Т-72 получил более мощный двигатель, увеличенную массу, а также боевая машина получила новую систему видеопарковки для улучшения маневренных показателей. , информирует enovosty.com/news.
Кроме того, машина имеет прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями, прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.
Также танк Т-72 имеет цифровую радиостанцию и спутниковую навигационную систему.
Читайте: В конце апреля платёжные системы могут остановить работу в Украине
Испытания проводились в максимально приближенных к реальным военным условиям.