Пентагон заключил контракт на поставку двигателей для американских и японских истребителей F-35

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Пентагон выделил компании Pratt & Whitney 320 миллионов долларов на поставку 32 двигателей F135 для стелс-истребителей F-35 ВВС США, ВМС США и Японии.

«United Technologies Corp., Pratt and Whitney Engines получила контракт на модификацию в размере 319,8 млн долларов. Эта модификация предусматривает возможность производства и поставки 20 силовых установок F135-PW-100 для ВМС США, шести силовых установок F135-PW-100 для ВВС США и шести силовых установок F135-PW-100 для правительства Японии», — говорится в заявлении Пентагона в понедельник., информирует enovosty.com/news.

Ожидается, что работы будут завершены к декабрю 2022 года.

Источник: Defenseworld