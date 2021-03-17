Израиль провел испытания модернизированной системы «Железный купол» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Израиль провел испытания модернизированной системы «Железный купол» (ВИДЕО) Израиль провел испытания модернизированной системы «Железный купол» (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Организация противоракетной обороны Израиля и компания Rafael объявили, что они завершили расширенные испытания модернизированной системы вооружения «Железный купол» (Iron Dome).

В заявлении компании говорится: «Эти испытания, наряду с двумя недавними испытаниями Iron Dome, продемонстрировали значительное обновление технологических возможностей системы». Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

«Железный купол» был протестирован по ряду сложных сценариев и успешно перехватил и уничтожил цели, имитируя существующие и возникающие угрозы, включая одновременный перехват нескольких БПЛА, а также залп из ракет.

«Разработка Iron Dome началась в декабре 2007 года с более чем 2500 боевых перехватов при 90% успешности», — добавили в Rafael.

Читайте: ВВС Индии провели первый испытательный пуск ракеты Akash NG

Iron Dome служит мобильной системой двойного назначения, предназначенной для уничтожения различных угроз.

Испытания начались в начале этого года.

Более совершенная модель Iron Dome должна быть установлена ​​на новых корветах ВМС Израиля Sa’ar-6, которым поручено охранять газовые платформы у побережья Израиля, а также его судоходные пути. Iron Dome будут размещены на кораблях ВМС Израиля и будут эксплуатироваться военно-воздушными силами.