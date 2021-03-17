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Израиль провел испытания модернизированной системы «Железный купол» (ВИДЕО)

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Организация противоракетной обороны Израиля и компания Rafael объявили, что они завершили расширенные испытания модернизированной системы вооружения «Железный купол» (Iron Dome).

В заявлении компании говорится: «Эти испытания, наряду с двумя недавними испытаниями Iron Dome, продемонстрировали значительное обновление технологических возможностей системы». Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

«Железный купол» был протестирован по ряду сложных сценариев и успешно перехватил и уничтожил цели, имитируя существующие и возникающие угрозы, включая одновременный перехват нескольких БПЛА, а также залп из ракет.

Израиль провел испытания модернизированной системы «Железный купол» (ВИДЕО)

«Разработка Iron Dome началась в декабре 2007 года с более чем 2500 боевых перехватов при 90% успешности», добавили в Rafael.

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Iron Dome служит мобильной системой двойного назначения, предназначенной для уничтожения различных угроз.

Израиль провел испытания модернизированной системы «Железный купол» (ВИДЕО)

Испытания начались в начале этого года.

Более совершенная модель Iron Dome должна быть установлена ​​на новых корветах ВМС Израиля Sa’ar-6, которым поручено охранять газовые платформы у побережья Израиля, а также его судоходные пути. Iron Dome будут размещены на кораблях ВМС Израиля и будут эксплуатироваться военно-воздушными силами.


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