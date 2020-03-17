Два мощных вертолета будут соревноваться за право заменить Black Hawks армии США

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16 марта армия заключила контракты на проведение конкурентных демонстраций и снижения рисков с командами Bell и Sikorsky-Boeing для следующего этапа программы Future Long Range Air Assault (FLRAA).

Усовершенствованный вертолет Bell-V-280 и коаксиальный вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 теперь будут конкурировать за замену UH-60 Black Hawks армии США в рамках программы Future Long Range Air Assault (FLRAA)., информирует enovosty.com/news.

16 марта армия заключила контракты на проведение конкурентных демонстраций и снижения рисков с командами Bell и Sikorsky-Boeing для следующего этапа программы Future Long Range Air Assault (FLRAA). В соответствии с соглашением о снижении рисков, команды будут дорабатывать свои проекты для проведения соревнований, запланированных на 2022 год. На них будет решаться, какой вертолет армия США выберет в качестве своей следующей рабочей лошадки.

Последняя статистика полета Bell-V-280 показала полет со скоростью 280 узлов, длительностью более 85 часов, переходы в полете между круизным режимом и вертикальным взлетом и посадкой, разворот на 45 градусов при скорости движения 200 узлов, скорость набора высоты 1370 м в минуту и ​​длительный полет на высоте 3500 м, паромную переправу более 600 км и проводное управление.

SB-1 Defiant, конкурент V-280, основан на платформе Sikorsky X2 и представляет собой совместный многоцелевой вертолет среднего класса, который имеет подъемную систему, использующую два коаксиальных главных ротора и задний движитель толкателя для решения проблемы отступающего клинка стойла. Используя два основных ротора, которые вращаются в противоположных направлениях, Defiant противодействует тенденции лопастей вертолета генерировать неравномерную подъемную силу на высоких скоростях, что серьезно ограничивает возможности современного винтокрыла.

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Источник: Defenseworld