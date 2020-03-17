Два мощных вертолета будут соревноваться за право заменить Black Hawks армии США

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

17.03.2020 г.
15:00Пентагон заключил контракт на поставку двигателей для американских и японских истребителей F-35
14:00Два мощных вертолета будут соревноваться за право заменить Black Hawks армии США
07:50ВВС США провели испытания новейшей термоядерной бомбы B61-12
07:00ВМС США получили первый катер на воздушной подушке типа SSC (ФОТО)
16.03.2020 г.
15:00Япония раскрыла свой план развития гиперзвукового оружия
14:00Турецкая компания разработала электромагнитную пушку против беспилотников
15.03.2020 г.
18:58Тепловой стресс из-за сильной жары затронет 1,2 млрд человек - ученые
Все новости технологий

Аналитика

16.03.2020

Гибель Богов

Гибель Богов
В далеком 1992 году на рынке связи Украины создаются первых два гиганта с иностранными инвестициями – УМС и Утел. В страну пришли первые серьезные деньги, ...
16.03.2020

Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики

Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупреждает, что европейские страны могут столкнуться с масштабным экономическим шоком, ...
13.03.2020

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Коронавирус в Украине отнял первую жизнь, Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании, а ЕС решил продлить санкции против России, - такими ...

Последние новости

17.03.2020 г.
17:12 Нацполиция задержала преступников, которые отобрали у предпринимателя 100 000 медицинских масок (ВИДЕО)
16:57 Ярославский, Кернес и Кучер мобилизуют харьковский бизнес на борьбу с короновирусом
16:38 В Нацбанке рассказали о готовности Украины к кризисным явлениям из-за коронавируса
16:21 В Иране из тюрем выпустили 85 тысяч заключенных из-за коронавируса
16:11 Стало известно, кто из олигархов приезжал к Зеленскому
15:42 В сети показали полупустые полки киевских супермаркетов (ФОТО)
15:04 "Киевводоканал" начал прием граждан через Skype
15:00 Пентагон заключил контракт на поставку двигателей для американских и японских истребителей F-35
14:49 Венедиктова рассказала о первых шагах в должности Генпрокурора Украины (ВИДЕО)
14:20 Volkswagen планирует выпустить электромобиль стоимостью $22 тыс
14:00 Два мощных вертолета будут соревноваться за право заменить Black Hawks армии США
13:55 Украинцы начали заражаться коронавирусом внутри страны, не выезжая за границу, - Виктор Ляшко (ВИДЕО)
13:40 "Оливковая ветвь": с антитеррористической операции в Африне прошло уже 2 года
13:20 Обвал цен на нефть: что будет со стоимостью бензина в Украине
13:18 В Китае рассказали о наличии восьми вакцин от коронавируса
13:13 Стало известно, какую военную помощь получит Украина от США в этом году
13:00 Коронавирус не обходит стороной и мировых знаменитостей: кто попал в изоляцию
12:22 Первоочередной задачей генпрокурора Венедиктовой станет привлечение к уголовной ответственности замглавы НБУ Рожковой
12:20 В Сербии археологи откопали древний деревянный флот неизвестной эпохи (ФОТО)
12:20 В США начали испытания вакцины против Covid-19: когда будет долгожданное "противоядие"
11:47 Ученые предупредили: Коронавирус передается через распространенное средство профилактики
11:23 Нефтяной кризис другого типа. Как цены на "черное золото" меняют мир
11:13 «Фемида не должна быть с партбилетом»: Гончаренко о назначении Венедиктовой генпрокурором Украины (ВИДЕО)
11:09 Режим ЧП в Украине: В правительстве сделали важное заявление
10:53 Ослабление гривны и карантин: Эксперты рассказали, что ожидает рынок недвижимости
10:42 В Украине выбрали нового министра экономики
10:28 Рада пошла на кардинальный шаг из-за коронавируса. Что будет с налогами и штрафами
10:25 Как будет работать "Новая почта" во время карантина
10:24 Венедиктова стала новым Генпрокурором
10:08 "Фишка дальше не идет": Как коронавирус ударит по Трампу
09:15 Результаты впечатляют: В Италии нашли лекарство от коронавируса
09:02 Можно начать в течение нескольких недель: ученые назвали старый способ бороться с коронавирусом
08:59 В Бразилии из тюрем сбежали 1350 заключенных
08:57 Кто в Украине получит доплату к пенсии из-за коронавируса
08:55 Рада приняла закон по борьбе с коронавирусом
08:42 Кернес отказывается закрывать метро. Зеленский жестко ответил
08:38 Весна пришла: в Турции - мировой столице абрикосов расцвели сады (ФОТО)
08:34 В Украину прибудут миллион быстрых тестов на коронавирус
08:10 Зеленский не исключает введения в Украине чрезвычайного положения
07:58 Трактор всех вылечит: Лукашенко дал оригинальный совет как победить коронавирус
07:50 ВВС США провели испытания новейшей термоядерной бомбы B61-12
07:30 ТОП-10 самых надежных б/у кроссоверов для семьи
07:16 Фото дня: итальянская медсестра стала символом борьбы с коронавирусом
07:00 ВМС США получили первый катер на воздушной подушке типа SSC (ФОТО)
06:43 В ЕС планируют на месяц лишить украинцев безвиза
16.03.2020 г.
22:55 Когда юмор - неисчерпаем: Сеть взорвали смешные фотожабы на тему коронавируса
22:40 СБУ блокировала деятельность масштабной транснациональной наркогруппировки (ВИДЕО)
22:20 Ученые обнаружили планету, где идет дождь из железа (ВИДЕО)
22:15 Аннексия Крыма: последний рубеж в Донузлаве
21:47 В столице подтверждены два случая заражения коронавирусом
21:16 Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены из-за падения индексов
21:00 В Черновцах умерла женщина, у которой диагностировали подозрение на коронавирус
20:51 В Италии за сутки число жертв коронавируса увеличилось на 19%
20:48 Россия закроет границы для всех, в том числе для украинцев, до 1 мая
20:09 В Евросоюзе планируют закрыть внешние границы для иностранцев
19:47 "Тестируйте, тестируйте, тестируйте": ВОЗ призвала все страны мира к активной проверке всех подозрительных случаев
19:10 Нефть пикирует: Цена нефти Brent опустилась ниже 30 долларов
19:09 В Испании на пустынных улицах летают говорящие дроны, контролируя соблюдение карантина
18:43 Закрывается все: Зеленский анонсировал блокировку городов, закрытие метро и налоговые каникулы (ВИДЕО)
18:22 "Зеонбуд" - о покрытии цифровой сети и не только
Все новости »

Два мощных вертолета будут соревноваться за право заменить Black Hawks армии США

Главная » Последние новости » Новости технологий » Два мощных вертолета будут соревноваться за право заменить Black Hawks армии США
 
Печать Отправить на почту

 

 

16 марта армия заключила контракты на проведение конкурентных демонстраций и снижения рисков с командами Bell и Sikorsky-Boeing для следующего этапа программы Future Long Range Air Assault (FLRAA).

Усовершенствованный вертолет Bell-V-280 и коаксиальный вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 теперь будут конкурировать за замену UH-60 Black Hawks армии США в рамках программы Future Long Range Air Assault (FLRAA)., информирует enovosty.com/news.

16 марта армия заключила контракты на проведение конкурентных демонстраций и снижения рисков с командами Bell и Sikorsky-Boeing для следующего этапа программы Future Long Range Air Assault (FLRAA). В соответствии с соглашением о снижении рисков, команды будут дорабатывать свои проекты для проведения соревнований, запланированных на 2022 год. На них будет решаться, какой вертолет армия США выберет в качестве своей следующей рабочей лошадки.

Последняя статистика полета Bell-V-280 показала полет со скоростью 280 узлов, длительностью более 85 часов, переходы в полете между круизным режимом и вертикальным взлетом и посадкой, разворот на 45 градусов при скорости движения 200 узлов, скорость набора высоты 1370 м в минуту и ​​длительный полет на высоте 3500 м, паромную переправу более 600 км и проводное управление.

SB-1 Defiant, конкурент V-280, основан на платформе Sikorsky X2 и представляет собой совместный многоцелевой вертолет среднего класса, который имеет подъемную систему, использующую два коаксиальных главных ротора и задний движитель толкателя для решения проблемы отступающего клинка стойла. Используя два основных ротора, которые вращаются в противоположных направлениях, Defiant противодействует тенденции лопастей вертолета генерировать неравномерную подъемную силу на высоких скоростях, что серьезно ограничивает возможности современного винтокрыла.

Читайте: Boeing представил концепцию разведывательного вертолета Future Attack для армии США

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 245

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Точное число зараженных, вакцина и карантин: Что важно знать о коронавирусе
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Итоги дня: Украина на карантине, экономический шок и разгромный иск против Путина
Итоги дня: Нефтяная война, бой панике и важнейшие доказательсва в Гааге
Итоги дня: Планы правительства, дедлайн по переговорам с Путиным и нефтяное пике
С ГПУ сняли Рябошапку. Приготовиться НАБУ и САП?..
Все статьи


Читайте также

Два потужних вертольота змагатимуться за право замінити Black Hawks армії США
 Boeing представил концепцию разведывательного вертолета Future Attack для армии США
Армия США продемонстрировала модель нового гиперзвукового оружия
 Командование США по спецоперациям планирует покупку новых бронированных машин
Армия США показала изображения своей новой супер пушки
 В США прошли испытания вертолета CH-53K: появилось яркое видео
Сержанта армии США отстранили от должности из-за драки с новобранцем (ВИДЕО)

Армия

Штурмовая винтовка (автомат) М16 (США)
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм Accuracy International AS50 (Великобритания)
Гранатомет Carl Gustaf (Швеция)
Самолет Ан-32
Вся армия    >>

Персоны

Юрий
БОЙКО
Валерий
ХОРОШКОВСКИЙ
Леонид
ЧЕРНОВЕЦКИЙ
Юрий
ТЕРЕНТЬЕВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Миллионы людей, которые оказались заперты в Китае из-за коронавируса, открыли для себя радость кулинарии (25667)

ХТЗ Ярославского модернизирует производство и увеличивает объемы выпуска тракторов (14968)

Как тысячи украинских туристов в Египте стали заложниками коронавируса (ВИДЕО) (13343)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube




help
Loading...

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 