Специалисты NASA хотят отправить на Титан свой космический аппарат

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В NASA задумались над реализацией космической миссии, в рамках которой их зонд сядет на Титан – спутник Сатурна.

Потенциальная миссия уже получила название Dragonfly. В течении этого года в агентстве NASA решат, состоится ли она, информирует enovosty.com/news.

В рамках Dragonfly специалисты хотят объединить все космические наработки и исследовать происходящие на Титане процессы. Заместитель руководителя этой миссии Мелисса Трейнер сообщила, что, несмотря на всю фантастичность идеи, она вполне выполнима.

Если в NASA дадут добро на реализацию Dragonfly, посадку космического аппарата на Титан тогда следует ожидать в 2034 году. Сам полет к спутнику Сатурна продлится 9 лет (запуск зонда состоится в 2025 году).

Отметим, что на Титане идут дожди, поэтому на нем есть условия для развития органики. Сам ландшафт спутника Сатурна состоит из льда, на котором в некоторых местах присутствуют органические соединения. Такие данные были получены в ходе миссии Cassini.

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В рамках проекта Dragonfly на Титан планируется высадить беспилотный аппарат, который будет иметь конструкцию ротора-вертолета. Специалисты также надеются, что после исследования поверхности далекого спутника их зонд сможет подняться и улететь, применив ядерный источник энергии.