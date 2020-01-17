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Lockheed Martin заменит компьютерную систему логистики на всех истребителях F-35

Главная » Последние новости » Новости технологий » Lockheed Martin заменит компьютерную систему логистики на всех истребителях F-35
 
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Lockheed Martin заменит автономную систему логистической информации, используемую истребителями F-35, интегрированной сетью оперативных данных.

Компьютерная система логистики стелс-истребителя F-35 производства Lockheed Martin, которая страдает от задержек, будет заменена другой сетью, созданной той же компанией, заявил представитель Пентагона во вторник., информирует enovosty.com/news.

Информационная система автономной логистики (ALIS) была разработана для поддержки ежедневных операций парка F-35, начиная от планирования миссии и планирования полета до ремонта и планового технического обслуживания, а также отслеживания и заказа деталей.

Эллен Лорд, замминистра обороны США по закупкам, сказала, что ALIS будет заменена интегрированной сетью оперативных данных Lockheed Martin (ODIN).

Лорд сообщила агентству Reuters на закрытом брифинге в Конгрессе США, что Lockheed Martin, главный подрядчик F-35, будет работать над ODIN при нынешнем профиле финансирования ALIS без дополнительных затрат для налогоплательщиков.

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Правительственное управление по подотчетности (GAO) подсчитало, что система ALIS обошлась в более чем в 16,7 миллиарда долларов в течение своего многолетнего «жизненного цикла».

ALIS была обвинена в задержке технического обслуживания самолетов, одной из тех вещей, которые она должна была облегчить.

«По оценкам одного подразделения ВВС, на выполнение дополнительных задач и обходных маневров тратится примерно 45 000 часов в год, потому что ALIS не функционирует должным образом», — говорится в отчете GAO в ноябре.

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К декабрю 2022 года ODIN заменит ALIS во всех F-35, кроме тех, которые развернуты удаленно или на судах, сказала Лорд.

Джон Гараменди, председатель подкомитета по готовности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, назвал срок в два года «очень жесткими временными рамками».

«Мы не можем ждать, пока появится работающий ODIN для работы над другими проблемами жизнеобеспечения самолета», — сказал он в интервью после брифинга во вторник. 

Лорд сказала, что система ODIN будет базироваться в облаке и будет предназначена для доставки данных о производительности самолетов и систем в условиях повышенных требований кибербезопасности практически в режиме реального времени.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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