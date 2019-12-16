ВВС США провели испытания революционной беспилотной авиационной системы
ВВС США сообщили, что они успешно завершили первоначальные летные испытания революционной беспилотной авиационной системы с настраиваемым набором инструментов наблюдения и разведки, которые поддерживают расширенные миссии.
Эта серия летных испытаний началась в феврале 2019 года на полигоне Дагвей, штат Юта, и завершилась демонстрацией непрерывного полета в течение двух с половиной дней с 9 по 11 декабря. Последующие летные испытания продемонстрируют повышение уровня выносливости., информирует enovosty.com/news.
Ultra Long Endurance Aircraft Platform, или Ultra LEAP, состоит из высокопроизводительного, экономичного коммерческого планера спортивного класса, преобразованного в полностью автоматизированную систему с автономными возможностями взлета и посадки. Ultra LEAP также имеет безопасную, простую в использовании навигацию с использованием датчика анти-помех GPS и полный глобальный оперативный доступ через спутниковую систему командования и управления и высокоскоростной канал передачи данных ISR.
«Поскольку ВВС уравновешивают текущую готовность с долгосрочной модернизацией, Ultra LEAP представляет собой доступный подход, который поддерживает как существующие, так и будущие потребности в силах», — сказал генерал-майор Уильям Кули, командующий Исследовательской лабораторией ВВС (AFRL), добавив, что «Расширенные возможности UAS, наряду с экономией средств, предлагают военным выигрышное решение».
«Разработка UAS с таким уровнем выносливости является невероятным достижением для будущих боевых действий и успеха на поле боя», — сказал Пол Литке, инженер проекта AFRL, возглавляющий эту работу. По словам Литке, поскольку в системе используется множество коммерческих готовых компонентов, ожидается, что Ultra LEAP резко изменит кривую стоимости и производительности ISR для вооруженных сил США.
Читайте: В США начали искать замену самолетам "Судного дня"
Разработка Ultra LEAP от концепции до первого полета заняла менее 10 месяцев, и система может быть готова к оперативному развертыванию уже к 2020 году. Ожидается, что высокий уровень автоматизации, который она обеспечивает, значительно снизит требования к подготовке операторов для ВВС. Ожидается, что меньшие группы поддержки приведут к снижению эксплуатационных расходов.