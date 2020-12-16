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ВМС Турции получили первый патрульный самолет Leonardo ATR-72

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Турецкий военно-морской флот недавно получил первый патрульный самолет противолодочной обороны (ПЛО) Leonardo ATR-72 (P-72) от компании Turkish Aerospace Industries (TAI).

«В рамках проекта MELTEM-3 первый военно-морской патрульный самолет P-72 с бортовым номером TCB-751 был принят командованием ВМС на церемонии, проведенной на объектах TUSAŞ / Ankara, и передан командованию военно-морской авиации Kartepe/Kocaeli», — говорится в заявлении Министерства обороны Турции, информирует enovosty.com/news.

Проект MELTEM-3

В середине 2021 года компания Alenia Aermacchi подписала соглашение с TAI на модификацию шести самолетов ATR 72 в конфигурацию ATR 72-600 ASW TMPA (Turkish Maritime Patrol Aircraft). Работы по переоборудованию «зеленого» ATR 72-600 в ATR 72-600TMPA выполнит TAI. Самолеты состоят в программе Meltem III.

Это специальная версия турбовинтового регионального самолета ATR 72, созданная французско-итальянским совместным предприятием ATR (Alenia Aermacchi / EADS).

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ВМС Турции получили первый патрульный самолет Leonardo ATR-72

Ожидается, что первый самолет будет поставлен в феврале 2017 года.

ATR 72TMPA — это версия самолета ATR 72ASW (Anti-Submarine Warfare) ВМС Турции с конкурентоспособными затратами на приобретение и эксплуатационные расходы.

Самолет ATR 72-600TMPA интегрирован с системой миссий Thales AMASCOS и будет включать новые функции, такие как AIS, Link 16 и системы вооружения последнего поколения, такие как Mk 54 Light Weight Torpedo.

Система миссий AMASCOS (бортовая система морской обстановки и контроля) использует несколько датчиков для обнаружения, идентификации и отслеживания угроз, поддержания осведомленности о тактической ситуации в реальном времени, управления линиями тактических данных НАТО и страны и развертывания бортовых систем вооружения.

ВМС Турции получили первый патрульный самолет Leonardo ATR-72

В то время как Alenia Aermacchi отвечает за проектирование и разработку трансформации базовой платформы, а также за установку системы миссии и интеграцию с бортовыми системами базового самолета, Thales будет выступать в качестве ведущего системного интегратора для нового ATR 72-600. Комплект авионики предлагает улучшенные характеристики с точки зрения снижения веса и потребления электроэнергии, а также более высокую надежность и лучшую долговечность обслуживания.

Типичные задачи этой версии включают поиск и идентификацию судов, операции по поиску и спасению (SAR), контроль над наркотиками, контрабандой и пиратством, контроль окружающей среды (загрязнение нефтью и химическими веществами), морское патрулирование и патрулирование экономической исключительной зоны.

Источник: Defenseworld


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