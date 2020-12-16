В Израиле завершили испытания системы ПРО «Железный купол»

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Организация противоракетной обороны Израиля (IMDO) завершила испытания «Железного купола», в ходе которых он впервые поразил крылатую ракету.

Эти испытания были проведены IMDO оборонного министерства Израиля в сотрудничестве с Агентством США по противоракетной обороне (MDA). Они включали в себя испытания усовершенствованной версии системы ПРО David’s Sling (Праща Давида), информирует enovosty.com/news.

«Впервые в ходе испытаний были оценены комбинированные возможности перехвата многоуровневой системы ПВО Государства Израиль», — сказал министр обороны Бенни Ганц. «Это один из самых передовых механизмов противовоздушной обороны в мире, который защищает государство от угроз».

Вместе David’s Sling и «Железный купол» составляют два слоя многоуровневой системы обороны Израиля, в которую также входят системы Arrow-2 и Arrow-3. Система Arrow — первая действующая система противоракетной обороны, специально разработанная и построенная для перехвата и уничтожения баллистических ракет. «Железный купол» предназначен для перехвата и уничтожения ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, выпущенных с расстояний 4-70 км. Теперь он может сбивать крылатые ракеты и дроны. David’s Sling сбивает ракеты средней и большой дальности и крылатые ракеты, выпущенные с расстояния от 40 до 300 км.

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Источник: Defenseworld