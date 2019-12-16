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Новый стелс-бомбардировщик ВВС США находится в стадии строительства

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Новый стелс-бомбардировщик ВВС США должен впервые появиться на публике в декабре 2021 года. Но прежде чем этот самолет сможет дебютировать, предстоит еще много работы.

ВВС США в 2015 году заключили контракт с Northrop Grumman на 23 миллиарда долларов на разработку нового бомбардировщика в качестве частичной замены существующего парка, состоящего из 160 бомбардировщиков B-1, B-2 и B-52., информирует enovosty.com/news.

Более четырех лет спустя работа над первым испытательным самолетом B-21 идет полным ходом, сообщил Джон Тирпак в беседе с ВВС. Northrop строит бомбардировщик на секретном предприятии в Палмдейле, штат Калифорния, где ранее производились шпионские беспилотники Global Hawk.

«Мы уже готовы начать сборку деталей», — заявил Рэндал Уолден, глава Управления по быстрым возможностям ВВС США, которое курирует разработку B-21.

Многие аспекты дизайна B-21 остаются неясными. Воздушные силы выпустили эскиз художника, который изображает дизайн летящего крыла, подобного дизайну B-2, но на нем не хватает зубчатого заднего края более старого бомбардировщика.

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Northrop добавил острый край, чтобы улучшить низкоуровневую производительность B-2. B-21, однако, предназначен для работы в основном на большой высоте, поэтому он не нуждается в таком зубчатом крае.

Неясно, будет ли у B-21 четыре двигателя, как у B-2, или только два, рассказал Тирпак. «Консенсус среди аэрокосмических аналитиков заключается в том, что в самолете, вероятно, используется двигатель F135 [Pratt & Whitney], который также оснащен истребителем F-35», — пишет Тирпак.

Два F-135 могли генерировать 25500 кг сухой (без дожигания) тяги, но для этого требовалась бы большая апертура, чем у четырех двигателей General Electric F118 в B-2, которые в совокупности производили около 31000 кг тяги.

Считается, что B-21 несколько меньше, чем B-2, с полезной нагрузкой около 13500 кг, достаточно большой, чтобы нести одну обычную бомбу точного наведения GBU-57, которая является крупнейшей в инвентаре ВВС. 

Военно-воздушные силы заявили, что B-21, который будет способен выполнять ядерные и обычные функции, будет иметь опциональный режим пилота, эффективно превращая его в беспилотник с дистанционным управлением с переключением нескольких переключателей.

Но руководители служб не упоминали об этой функции с 2018 года, отметил Тирпак. Это может означать, что чиновники хотят сохранить секретность как можно дольше.

«Руководители ВВС неоднократно заявляли, что программа B-21 входит в число лучших программ в Военно-воздушных силах, ударяя по стоимости и расписанию», — сообщил Тирпак. Первоначально ВВС заявили, что в 2030-х годах потребуется от 80 до 100 новых бомбардировщиков для замены флотов B-1 и B-2. Это число с тех пор выросло.

В 2018 году ВВС объявили, что они хотят расширить свои бомбардировочные силы с девяти эскадронов до 14. «В эскадрилье бомбардировщиков есть около восьми самолетов», — сказал замминистра ВВС США Мэтт Донован, имея в виду, что служба может попросить у Конгресса дополнительно около 50 B-21. Но Донован также сослался на внешний анализ, который пришел к выводу, что ВВС нужно как минимум 174 B-21.

Служба ожидает, что каждый бомбардировщик будет стоить около 600 миллионов долларов. 


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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