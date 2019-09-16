В Египте существовала неизвестная развитая цивилизация
Международная группа ученых нашла новые удивительные доказательства, которые говорят, что в Египте проживала неизвестная древняя цивилизация. Она жила в Ливийской пустыне до того момента пока не образовалось египетское государство.
Ученые отмечают, что артефактам скорее всего 9300-4000 лет. Захоронения конца неолита располагались близ места Гебель Рамла. В то время климат был влажным и он давал возможность людям выживать благодаря домашнему хозяйству. Они выращивали скот и строили строения, которые во многом напоминали Стоунхендж, информирует enovosty.com/news.
Археологи изучали три кладбища того времени. Им удалось выяснить, что детская смертность была нулевой. Люди доживали примерно до 50 лет.
Обычно было многоженство и детей трех лет считали полноценными членами общества.