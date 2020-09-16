Таинственный самолет НОАК в ходе боевых учений одержал победу над 17 другими истребителями

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Загадочный реактивный самолет, эксплуатируемый Народно-освободительной армией Китая (НОАК), вероятно, истребитель J-20, одержал победу в военных учениях, где он сражался с 17 другими истребителями.

Китайские СМИ гудели от сообщений о пилоте НОАК, прикрепленном к Wang Hai Air Group, который летал на реактивном самолете и координировал свои действия со своим товарищем по команде, чтобы уничтожить 17 истребителей противника. Он перешел на полет на новом типе боевого самолета совсем недавно и налетал на нем всего 100 часов, сообщает сегодня PLA Daily, информирует enovosty.com/news.

Китай начал оснащение Wang Hai Air Group самолетами J-20 в прошлом году. Это первая авиагруппа в НОАК, полностью перешедшая на использование реактивных самолетов J-20. Сообщается, что в январе группа начала проводить учения по сценарию реальных боевых действий. Так что вполне вероятно, что пилот НОАК использовал J-20 для поражения самолетов.

«Даже несмотря на то, что PLA Daily использовала иллюстрацию Су-30МКК в своем отчете, учитывая возможности этого типа истребителя, он не может одержать такую ​​уверенную победу», — сообщил в понедельник оборонный журнал Xi’an.

Если предположение верно, то учения еще раз продемонстрировали подавляющее преимущество J-20 над его аналогами предыдущего поколения, сказал во вторник Global Times Фу Цяньшао, китайский эксперт по военной авиации.

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«Текущая подготовка Китая ориентирована на реальные боевые действия, и если J-20 сможет получить подавляющее преимущество в имитационных боях, он будет делать то же самое в реальном бою», — добавил Фу.

В отчете со ссылкой на военных экспертов, он классифицируется как «истребитель третьего поколения (или четвертого поколения по западной классификации)».

«Это приведет к разрыву поколений с J-20, и будет очень сложно противостоять невидимому истребителю четвертого (пятого) поколения, такого как J-20», — заявили эксперты.

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Источник: Defenseworld