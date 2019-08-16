ВМС США исправили проблемы с двигателем на своем суперавианосце за 13 миллиардов долларов

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ВМС США утверждают, что судостроители наконец-то установили двигательные установки на авианосце «Джеральд Р. Форд», что является одной из проблем, которая удерживала корабль на верфи дольше, чем ожидалось

Судостроители исправили проблемы с двигателями на авианосце «Джеральд Р. Форд» первом из супер авианосцев нового класса, который отстает от графика, превышает бюджет и сталкивается со множеством технических проблем. , информирует enovosty.com/news.

Неполадки с двигательной системой авианосца впервые появились в январе прошлого года во время морских испытаний. «Производственный дефект» был идентифицирован как проблема. Все новые проблемы были зафиксированы и в мае, всего через три дня после того, как судно отправилось на испытания.

В марте Джеймс Гертс, начальник военно-морского флота, заявил американским законодателям, что на плановое техническое обслуживание “Форда” потребуется еще три месяца сверх того, что изначально планировалось для решения проблем с атомной электростанцией и лифтами для оружия

Военно-морской флот заявил, что «проблемы с двигателем “Форда” касались не самих ядерных реакторов, а скорее были связаны с механическими компонентами».

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У авианосца по-прежнему возникают проблемы с критически важной новой технологией — передовыми оружейными лифтами. Лифты необходимы для перемещения боеприпасов на взлетную палубу, увеличения скорости вылетов самолетов. Ожидается, что к моменту передачи корабля флоту этой осенью будет работать лишь небольшая часть лифтов.

Законодатели уже выразили разочарование в связи с тем, что военно-морской флот занялся программой перевозчиков класса “Форд”.

«Корабль был принят ВМФ незавершенным, с опозданием почти на два года, с превышением бюджета на миллиарды долларов, девять из одиннадцати видов оружия по-прежнему не работают, а расходы продолжают расти», — заявил в конце прошлого месяца сенатор Джим Инхоф, председатель Республиканской партии Комитет Сената по вооруженным силам.

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