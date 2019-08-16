В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом (ВИДЕО) В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Ученые постоянно детально изучают фотографии, которые присылают спутники. Это дает возможность открывать неизвестные объекты.

Именно так недавно в Антарктиде была замещена пирамида, которая покрыта огромным слоем льда, информирует enovosty.com/news.

Археолог Грэм Милсон подчеркнул, что это сооружение находится вблизи исследовательской станции. И скорее всего возраст пирамиды такой же, как и у человеческой цивилизации.

Виртуальный археолог не верит, что эта структура появилась в результате естественных природных процессов. Например, гора имеет слишком четкие очертания. Милсон не исключает тот факт, что пирамиды могут быть старше тех, которые есть в Египте. Для этого нужно провести экспедицию, чтобы детально все изучить. Остается открытым вопрос, кто же ее построил?

Читайте: Ученые обнаружили золотую вершину древней египетской пирамиды