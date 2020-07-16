В США провели новые испытания самолета-разведчика Firebird

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Компания Northrop Grumman во вторник объявила, что ее опционально пилотируемый самолет Firebird недавно завершил серию миссионерских заданий, включая интеграцию и тестирование датчика Earthwatch Overwatch Imaging TK-9.

Датчик был интегрирован за один день в рамках текущих полётов, подтверждающих диапазон миссий, которые система Firebird может выполнять для правительственных и коммерческих клиентов, говорится в сообщении компании, информирует enovosty.com/news.

За четырехдневный период Firebird продемонстрировал несколько миссий по сбору данных, в том числе наблюдение за обширными территориями, отслеживание образа жизни, расчистку маршрутов, поиск и спасение, отслеживание ценных объектов, освобождение заложников и обнаружение очагов пожара. Команда Firebird выполнила четыре 10-часовых пилотируемых полёта.

Overwatch Imaging предоставляет автоматизированные бортовые системы визуализации для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Датчик TK-9 Earthwatch оснащен гибким встроенным механизмом автоматической обработки изображений с поддержкой AI, который позволяет системе очень быстро адаптироваться к новым функциям в новых средах — от управления чрезвычайными ситуациями в случае стихийных бедствий до патрулирования пограничной безопасности и крупномасштабной проверки инфраструктуры.

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Система выборочного контроля, наблюдения и разведки Firebird

Firebird оснащен широкополосными каналами передачи данных Line-of-Sight (LoS) и / или Beyond-Line-of-Sight (BLoS), встроенным хранилищем и доступной обработкой для быстрой эксплуатации данных, чтобы обеспечить своевременное завершение миссий для промышленных и государственных заказчиков. Уникальная конструкция системы позволяет быстро изменять датчики в качестве плагинов и проигрывателей, что позволяет сократить время интеграции полезной нагрузки в первый раз с нескольких месяцев до нескольких дней и позволяет производить быстрые изменения в полевых условиях менее чем за один час для повышения эксплуатационной готовности и приспособленности к конкретной задаче. Система обеспечивает 30 с лишним часов выносливости и летает на высоте до 7620 метров, предоставляя клиентам свои услуги практически в режиме реального времени.

Источник: Defenseworld