Ученые запустили в космос телескоп, способный раскрыть загадки эволюции Вселенной

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Кондитерские шедевры от итальянского кондитера

Все фото »

Новости технологий

16.07.2019 г.
19:30В сети появилось фото нового iPhone XI Max (ФОТО)
19:15Ученые запустили в космос телескоп, способный раскрыть загадки эволюции Вселенной
13:44ТОП-5 негативных последствий интернета
15.07.2019 г.
22:30Финские ученые научились делать «мясо» из углекислого газа
20:55Марс может быть пригодным для жизни - ученые
14.07.2019 г.
18:41Крупнейшая навигационная спутниковая система вышла из строя
13:10Google создает новую соцсеть
Все новости технологий

Аналитика

16.07.2019

Итоги дня: Три проблемы "Укроборонпрома", закон о языке и футляр Зеленского

Итоги дня: Три проблемы Укроборонпрома, закон о языке и футляр Зеленского
КС признал конституционной декоммунизацию, Австрия дала окончательное разрешение на экстрадицию Фирташа в США , а в Украине вступил в силу закон о ...
15.07.2019

Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ

Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ
Одного из ближайших соратников Януковича вернули в розыск, рейтинг "Голоса" за неделю до выборов растет, а Нафтогаз" снизил цену на газ для населения ...
15.07.2019

Не продавайте землю нашу, мать вашу! Земельный вопрос испортит будущую Раду (Часть третья)

Не продавайте землю нашу, мать вашу! Земельный вопрос испортит будущую Раду (Часть третья)
Перефразируя знаменитое выражение булгаковского Воланда, земельный вопрос имеет все шансы испортить будущую Верховную Раду. И даже похоронить, причем ...

Последние новости

16.07.2019 г.
23:51 Романтичная Джульетта: свадебное платье Регины Тодоренко(ФОТО)
23:00 Тина Кароль удивила поклонников откровенным нарядом (ФОТО)
22:41 Вице-премьер Италии Сальвини заявил, что его хотела убить "украинская группировка"
22:30 Внутри Земли найден океан, где воды больше, чем во всех водоемах мира
22:00 К 2023 году поступить в вуз можно будет только зная английский
21:30 Установлена причина массового отравления детей в лагере на Одесчине
21:23 Огромный водяной смерч пронесся у побережья Корсики(ВИДЕО)
21:10 Эмир Дубая, от которого сбежала жена, отпраздновал юбилей и собирается в суд
21:00 Витаминные капельницы опасны - ученые
20:58 На Донбассе начал сбываться катастрофический сценарий
20:52 Объявлены номинанты "Эмми-2019": "Игра престолов" получила рекордные 32 номинации
20:30 На популярном украинском курорте сломался аттракцион, пассажиры час провисели в воздухе (ВИДЕО)
20:18 Sky News: Британия планирует отправить третий военный корабль в Персидский залив
20:15 Медики назвали основные признаки, приближающегося сердечного приступа
20:00 Нормы строительства больниц в Украине измененятся
19:57 Каньоны, водопады и «лестница троллей»: 8 живописных маршрутов для автопутешествий по Европе(ФОТО)
19:30 В сети появилось фото нового iPhone XI Max (ФОТО)
19:23 Reuters: Нигерийские пираты захватили в заложники турецких моряков
19:15 Ученые запустили в космос телескоп, способный раскрыть загадки эволюции Вселенной
18:52 ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17 на оккупированном Донбассе
18:38 На оккупированные территории Донбасса из России перебрасывают снайперские подразделения, - разведка
18:16 Стало известно, в чём заключается реальная опасность курения
17:44 The Guardian: В Киеве из-за глобального потепления климат станет австралийским
17:21 Александр Охрименко рассказал о ситуации с внешней торговлей Украины
16:58 Определены продукты, которые «отбирают» энергию у человека
16:45 Эксперт назвал области-лидеры по темпам экономического роста
16:19 Новая подлость: Россия разрешила выдавать свои загранпаспорта жителям Донбасса
16:07 Мужчина, переодетый в Спайдермена, убил своего знакомого табуреткой
15:50 Daily Mail: Ликвидатор аварии на ЧАЭС совершил самоубийство после просмотра сериала от НВО
15:48 Нацбанк планирует кардинально трансформировать украинский платежный рынок
15:30 Ford выпустит автомобиль, заменяющий сразу три модели этого бренда
15:10 ТАС24 Бизнес увеличил финансирование победителей государственных тендеров до 2 млн грн
15:08 Падение цен на российский газ день за днем пробивает дно за дном, - Злой Одессит
14:45 Определены 3 главных симптома, указывающих на разрушение печени
14:01 Синоптик рассказала, когда в Украину возвратится тепло
13:44 ТОП-5 негативных последствий интернета
13:43 Обезглавленные посольства: Стало известно, почему сменили 12 послов
13:40 В Австрии приняли окончательное решение по Фирташу
12:57 Найден "эликсир молодости" для женщин после 30 лет
12:42 Сегодня ночью произойдет «кровавое» лунное затмение
12:07 Назвали главную причину анорексии
11:35 Как Хокинг проиграл ученому, расшифровавшему нацистский код "Энигма"
11:34 На Киевщине юноша совершил самоубийство в отделении полиции
11:19 Эксперт разоблачил главный миф об СССР
11:17 Аппарат живет своей жизнью: Экс-сотрудник рассказал о вербовщике Путине и "внутренней кухне" Кремля
11:11 Скандал в ПЦУ: Епифаний пояснил, почему пожалели Филарета
11:09 Внешняя торговля Украины уходит в минус
10:50 Украина продлила эмбарго на товары из РФ
10:40 Силовики провели обыски в здании ГФС в Днепре: опубликовано видео
10:34 "Северный поток" остановился: у Путина говорят, что все под контролем
10:12 Юрий Голик: Наша мотивация — рост капитализации страны
10:10 Кремль сам роет себе яму
09:59 Украина с призывом обратилась к Венгрии из-за выборов
09:57 Ирландия готовится к атаке из России
09:42 Нафтогаз снизил цену на газ для населения
09:21 Финляндия подняла в воздух истребители из-за российских военных самолетов
09:19 У Зеленского захотели провести новые внеочередные выборы
08:56 Поддались пропаганде: полицейским сдались два экс-боевика «ДНР»
08:55 «Лошарик»: Почему Путин скрывает настоящие причины инцидента?
08:53 Эксперт рассказал, как в июле изменилась средняя пенсия
Все новости »

Ученые запустили в космос телескоп, способный раскрыть загадки эволюции Вселенной

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые запустили в космос телескоп, способный раскрыть загадки эволюции Вселенной
 
Печать Отправить на почту

 

 

Немецкие и российские ученые запустили космический телескоп, который может пролить свет на многие загадки относительно Вселенной. Запуск 2,7-тонного телескопа первоначально планировался на 21 июня, но его отложили дважды из-за проблем с батареей.

Обсерваторию «Спектр-РГ», наконец, запустили с космодрома Байконур в Казахстане в 18:31 по местному времени в субботу 13 июля на борту ракеты «Протон-М», информирует enovosty.com/news.

Миссия была впервые предложена более 30 лет назад как часть амбициозного плана Советского Союза по запуску «великих обсерваторий», но тогда на это не хватило финансов. Работа была возобновлена в 2005 году, хотя Spektr-RG был переработан, чтобы быть проще, меньше и дешевле.

Стоимость проекта эквивалентна научной миссии Европейского космического агентства среднего класса, которая оценивает стоимость телескопа в 600 миллионов долларов.

Российские и немецкие ученые совместно работали над созданием телескопов на борту космического корабля. Немецкие ученые работали над рентгеновским телескопом eROSITA, а российские ученые создали телескоп ART-XC.

Читайте: Марс может быть пригодным для жизни - ученые

Миссия Spektr-RG направлена на отображение всех приблизительно 100 000 видимых скоплений галактик по всей вселенной. Эти скопления, масса которых эквивалентна 1 миллиону миллиардов солнц, содержат до 1000 галактик.

Обследование обсерватории за 6,5 лет может привести к открытию сотен тысяч активных звезд и около 3 миллионов сверхмассивных черных дыр.

Предоставляя более подробную карту космоса, Spektr-RG мог пролить свет на эволюцию Вселенной, образование черных дыр и природу темной энергии, которая ускоряет расширение космоса.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 126

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Экономист рассказал, что ожидать от нового парламента
Выборам быть: Верховный суд изменил важное решение
Коломойский получился огненный: Гриценко своим креативом заставил соцсети рыдать
Экономист рассказал, что ожидать от нового парламентаВыборам быть: Верховный суд изменил важное решение"Коломойский получился огненный": Гриценко своим креативом заставил соцсети "рыдать"
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Три проблемы "Укроборонпрома", закон о языке и футляр Зеленского
Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ
Не продавайте землю нашу, мать вашу! Земельный вопрос испортит будущую Раду (Часть третья)
Итоги дня: Троллинг Супрун, итальянский Сенцов и главная санкция против России
Где заправить автомобиль: Вытеснят ли легальные заправки нелегалов?
Итоги дня: Историческое решение Рады 8 созыва, отмена санкций против Януковича и Ко и люстрация ЗЕ
Итоги дня: "Разбор полетов" в Борисполе, "зеленый коридор" в Чернобыле и жесткое требование ЕС по Крыму
ПАСЕ плевала на европейские ценности, Парубий – на ПАСЕ. Признает ли Европа выборы в Раду?..
Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости
Вадим Карасев: У нас все кумовья друг другу, страна такая - «кумовская»
Все статьи


Читайте также

Марс может быть пригодным для жизни - ученые
 Назвали дату презентации звездолета SpaceX Starship
Полеты на Марс чреваты развитием онкологии у астронавтов - ученые
 Украинские школьники смогут запускать в космос свои проекты
Телескоп Hubble удивил мир снимком необычной двойной звезды
 Ученые нашли источник загадочного радиосигнала
Ученые близки к разгадке секрета темной материи
 NASA объявили о своей следующей миссии в Солнечной системе
Загрузка...

Армия

Самолет Су-27
Бронетранспортер БТР-3У
Гранатомет АГС-17 «Пламя»
Беспилотный летательный аппарат Patriot
Вся армия    >>

Персоны

Юлия
ТИМОШЕНКО
Хиллари
КЛИНТОН
Елена
ПИНЧУК
Валентин
РЕЗНИЧЕНКО
Все персоны    >>


Компания EOS Макса Полякова создаст первую цифровую карту Антарктиды на основе космических данных

ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир

бизнесмен Макс Поляков

FireFly AeroSpace Макса Полякова — реальная перспектива доступного космоса

Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС

Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

Вадим Карасев


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 