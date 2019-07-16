Ученые запустили в космос телескоп, способный раскрыть загадки эволюции Вселенной

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые запустили в космос телескоп, способный раскрыть загадки эволюции Вселенной Ученые запустили в космос телескоп, способный раскрыть загадки эволюции Вселенной

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Немецкие и российские ученые запустили космический телескоп, который может пролить свет на многие загадки относительно Вселенной. Запуск 2,7-тонного телескопа первоначально планировался на 21 июня, но его отложили дважды из-за проблем с батареей.

Обсерваторию «Спектр-РГ», наконец, запустили с космодрома Байконур в Казахстане в 18:31 по местному времени в субботу 13 июля на борту ракеты «Протон-М», информирует enovosty.com/news.

Миссия была впервые предложена более 30 лет назад как часть амбициозного плана Советского Союза по запуску «великих обсерваторий», но тогда на это не хватило финансов. Работа была возобновлена в 2005 году, хотя Spektr-RG был переработан, чтобы быть проще, меньше и дешевле.

Стоимость проекта эквивалентна научной миссии Европейского космического агентства среднего класса, которая оценивает стоимость телескопа в 600 миллионов долларов.

Российские и немецкие ученые совместно работали над созданием телескопов на борту космического корабля. Немецкие ученые работали над рентгеновским телескопом eROSITA, а российские ученые создали телескоп ART-XC.

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Миссия Spektr-RG направлена на отображение всех приблизительно 100 000 видимых скоплений галактик по всей вселенной. Эти скопления, масса которых эквивалентна 1 миллиону миллиардов солнц, содержат до 1000 галактик.

Обследование обсерватории за 6,5 лет может привести к открытию сотен тысяч активных звезд и около 3 миллионов сверхмассивных черных дыр.

Предоставляя более подробную карту космоса, Spektr-RG мог пролить свет на эволюцию Вселенной, образование черных дыр и природу темной энергии, которая ускоряет расширение космоса.