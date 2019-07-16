ТОП-5 негативных последствий интернета

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Ученые отмечают, что сегодня современный человек активно пользуется интернетом, не задумываясь, какой вред он наносит здоровью.

Специалисты определили 5 основных негативных его эффектов, информирует enovosty.com/news.

Сейчас очень много можно найти фейковых новостей. Они публикуются для расширение аудитории и привлечения денежных ресурсов в виде рекламы. Согласно исследованию, с 10 сайтов, только на 1 будет стопроцентная информация.

Также социальные сети негативно влияет на психическое состояние индивидуума. Они усугубляют чувство одиночества.

Так как большинство профессий тесно связаны с интернетом, многие люди ведут сидячий образ жизни. Они обычно страдают ожирением и гипертонией.

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Также многие любят искать диагнозы свои недуг в интернете, не обращаясь к помощью к специалистам, в результате они запускают свои болезни.

Научно не доказано влияние излучений, однако появляется все больше вероятности об исходящей опасности для здоровья.