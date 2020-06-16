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Французская армия готовится получить первые мини-дроны Spy Ranger

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Французское агентство по закупкам вооружений Министерства обороны разрешило поставку французской армии трех мини-дронов Spy Ranger компании Thales Group.

Предназначенные для обеспечения миссий по обнаружению, распознаванию и идентификации, они сменяют систему DRAC (контактный разведывательный беспилотник) с 2008 года. Поставленные в Техническую секцию Французской армии (STAT), дроны будут протестированы и развернуты к концу 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Оснащенные оптико-электронной аппаратурой высокой четкости, работающей днем ​​и ночью, дроны обеспечат повышенную производительность обнаружения, распознавания и идентификации. С размахом крыльев почти 4 м и весом 15 кг беспилотник может летать около 2,5 часов.

Система запускается за 12 минут группой из двух комбатантов (установка стартовой площадки, сборка беспилотника, инициализация наземной станции и проведение испытаний перед взлетом). Благодаря каналу передачи данных дрон может передавать видеопотоки высокой четкости на расстоянии до 30 км от наземной станции в режиме реального времени, надежным и безопасным образом.

Первые 3 мини-дронов Thales, разрешенные для доставки французской армии

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Дрон Spy Ranger на тестировании @DGA

План закупок DGA на 2019-2025 годы предусматривает поставку 10 других систем разведывательных мини-дронов до конца 2020 года. К 2021 году армия будет иметь парк из 35 дронов. Они будут получать поддержку в плане обучения, логистики и технического обслуживания в течение 10 лет.

Согласно информации Thales, дроны нового поколения Spy Ranger собирают и передают точную, оперативную, сверхвизуальную информацию для совместных боевых групп и бригадных подразделений. Они совместимы с французской мультисенсорной системой интерпретации и распространения изображений (MINDS / SAIM) для генерации изображений, которые могут быть использованы непосредственно передовыми подразделениями для планирования операций на переднем крае и мультисенсорных маневров.

Источник: Defenseworld


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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