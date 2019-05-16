США внесли Huawei в «черный список»

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Американское министерство торговли пополнило свой «список объектов» компанией Huawei. В США данный список еще именуют «черным».

Китайская компания Huawei попала в «список объектов» США — Entity List. Данное событие означает, что теперь крупному производителю смартфонов нельзя приобретать запчасти в американских производителей без одобрения правительства США, информирует enovosty.com/news.

Теперь Huawei и 70 ее подразделений нужно будет обращаться в правительство за разрешением.

Сотрудники Reuters узнали, что такое решение было принято американским министерством торговли из-за информации о «вовлечении Huawei в деятельность, которая противоречит нацбезопасности Америки».

Напомним, Дональд Трамп вчера, 15 мая, поставил свою подпись под указом, разрешающим блокировать закупку американских деталей компаниями, которые угрожают нацбезопасности. Руководство Huawei уже отреагировало на такой шаг американского президента, назвав его посягательством на законные корпоративные права. По мнению сотрудников китайской компании, данное ограничение не превратит США в более сильную и независимую страну.

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Отметим также, что ранее США обвинили финдиректора Huawei госпожу Вэньчжоу в мошенничестве, совершенном для того, чтобы обойти американские санкции против Ирана.