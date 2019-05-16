Самую древнюю ДНК обнаружили на жвачке, которой 10 тыс. лет (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Самую древнюю ДНК обнаружили на жвачке, которой 10 тыс. лет (ФОТО) Самую древнюю ДНК обнаружили на жвачке, которой 10 тыс. лет (ФОТО)

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У людей есть давняя традиция жевать жвачку, которая может оказаться бесценной для современных археологов.

Древняя ДНК была извлечена из «жвачки», датированной 10 тысяч лет назад, что позволило исследователям получить доступ к первым в мире людям, поселившимся в скандинавском регионе, информирует enovosty.com/news.

Жевательная резинка в прошлом была сделана из бересты, что значительно отличается от того, что доступно в настоящее время. Древние люди часто использовали его в качестве клея, но его также жевали, как жевательную резинку, предоставляя ученым теперь ДНК, которая может пролить свет на раннее население Скандинавии.

Таким образом, эти древние комки становятся ценным инструментом в археогенетических исследованиях как альтернативный источник человеческой ДНК.

В новом исследовании, проведенном группой из Стокгольмского университета, исследователи проанализировали жевательные комки из Хусеби-Клев, который является местом охотников-рыболовов в ранний мезолитический период, расположенный на западном побережье Швеции.

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В этой области было найдено несколько костей этого периода, гораздо меньше костей, которые имеют ДНК, достаточно хорошо сохранившуюся для изучения. Недавно извлеченная ДНК из камеди является самой старой ДНК человека из Скандинавии.

На самом деле он был раскопан в начале 1990-х годов, но в то время технологий было недостаточно для анализа ДНК древних людей.

Результаты показали, что ДНК, принадлежащая двум женщинам и одному мужчине, генетически близка к другим охотникам-собирателям в Швеции и раннему мезолиту из европейского ледникового периода. Между тем, инструменты, которые были обнаружены на месте с жевательной резинкой, состояли из литической технологии, которая была привезена в регион с Восточно-Европейской равнины.

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