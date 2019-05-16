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NASA запечатлело место крушения израильского лунохода

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Специалисты NASA получили довольно четкое изображение территории крушения израильского аппарата «Берешит» на Луне.

С помощью аппарата Lunar Reconnaisance Orbite (LRO) сотрудники NASA сделали снимок места, где разбился израильский луноход «Берешит». Отметим, LRO расположен на окололунной орбите и позволяет получать качественные снимки нашего спутника, информирует enovosty.com/news.

Луноход «Берешит» израильского производства потерпел крушение во время посадки на Луну. Инцидент произошел 11 апреля текущего года. NASA же получило снимки места падения через 11 дней после неудачного прилунения.

LRO прислал шести фотографий. На них можно увидеть, что от места крушения расходятся белые линии длинной около 100 метров. Эти «лучи» возникли в момент разлета обломков. По центру располагается темное пятно. Оно, вероятнее всего, появилось после падения лунохода.

NASA запечатлело место крушения израильского лунохода

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11 апреля израильский частный аппарат «Берешит» должен был сесть на спутник. Однако произошла неполадка. На 149-метровом расстоянии от Луны двигатель внезапно перестал работать и произошел сбой в бортовом компьютере. Все это не позволило мягко посадить луноход, он рухнул на поверхность Луны.


Автор: Катерина Лукьянчук
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