Археологи расшифровали манускрипт Войнича

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Археологи из Британии сделали сенсационное заявление, они смогли расшифровать манускрипт Войнича. Добавим, что на протяжении многих лет ученые со всего мира пытались узнать, о чем там идет речь.

Ученые отмечают, автор этой рукописи до сих пор неизвестен. Она была написана на неизвестном языке и обнаружена монахинями доминиканского ордена в Средние века. Манускрипт состоит из различных символов, аббревиатур и иллюстраций. Чтобы понять их значение были приглашены специалисты с различных областей науки: лингвисты, криптографы, физики, информирует enovosty.com/news.

Известно, что этот манускрипт был куплен Вильфредом Войничем в начале прошлого века. Он был известным коллекционером своей эпохи.

Многие ученые были уверены, что текст невозможно расшифровать, так как скорее всего потерянна часть документа, которая дает возможность его рассекретить. Для его расшифровки использовали даже искусственный интеллект.

А вот британский ученый Джерард Чешир заявил, что используя методику озарений, он пришел к выводу, что текст написан на протороманском языке, данные о котором не дошли до наших дней.

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