Китайская армия представила вооруженных пулеметами наземных роботов

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ввела в действие крошечных наземных роботов, которые вооружены пулеметом.

«Маленькие роботы могут пересекать сложную местность, точно наблюдать за полями сражений и обеспечивать свирепую огневую мощь», — сообщило в понедельник командование НОАК в своем микроблоге Sina Weibo., информирует enovosty.com/news.

Невысокий робот, похожий на небольшую штурмовую машину, может быстро двигаться и даже подниматься по лестнице. Согласно отчету CCTV, он оснащен приборами ночного видения и другим оборудованием для наблюдения и обнаружения.

В ракетные войска НОАК на вооружение также поступит большой краноподобный робот, который можно использовать для подъема и погрузки ракет на пусковые установки транспортеров. «Это позволит запускать больше ракет с одной и той же пусковой установки в короткие промежутки времени. Обычный кран менее устойчив и требует помощи человека при загрузке ракет, но робот решает эту проблему», — сообщило CCTV в воскресенье.

Источник: Defenseworld

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