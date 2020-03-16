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Япония раскрыла свой план развития гиперзвукового оружия

Главная » Последние новости » Новости технологий » Япония раскрыла свой план развития гиперзвукового оружия
 
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Информация была раскрыта в проекте, опубликованном Японским агентством по закупкам, технологиям и логистике на прошлой неделе.

Япония объявила о планах разработки гиперзвуковой крылатой ракеты (HCM) и сверхскоростного скользящего снаряда (HVGP) для оснащения своих истребителей возможностями поражения наземных или морских целей., информирует enovosty.com/news.

Информация была раскрыта в проекте, опубликованном Японским агентством по закупкам, технологиям и логистике на прошлой неделе.

Токио в начале 2030-х годов нацеливается на внедрение HCM, приводимого в движение от струйного двигателя, и HVGP, работающего на твердотопливном ракетном двигателе.

План предусматривает использование различных боеголовок, которые будут перемещаться с помощью спутников, для поражения морских и наземных целей. Версия атакующей боеголовки будет иметь высокоплотный взрывчатый снаряд (EFP) для подавления территории. Другая боеголовка будет специально разработана для проникновения в «палубу авианосца».

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Боеголовки будут направляться либо через радиочастотную визуализацию, преобразованную из данных доплеровского сдвига, чтобы можно было идентифицировать скрытные морские цели, либо через инфракрасный искатель, способный различать конкретные цели.

План оснащения японских истребителей F-2 отечественными гиперзвуковыми противокорабельными ракетами отечественного производства был опубликован в 2017 году. Как сообщается, гиперзвуковые ракеты смогут летать в три раза быстрее скорости звука и заменят предыдущие трансзвуковые ракеты. 

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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