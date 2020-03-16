Турецкая компания разработала электромагнитную пушку против беспилотников

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Пушка ES-60 массой 2,5 кг создает высокоскоростные электромагнитные помехи, которые нарушают связь между беспилотниками и их блоками управления.

Турецкая компания Harp Arge представила свою новую легкую электромагнитную противодронную пушку, предназначенную для нарушения связи между беспилотниками и их блоками управления., информирует enovosty.com/news.

Пушка ES-60 массой 2,5 кг создает высокоскоростные электромагнитные помехи, которые нарушают связь между беспилотниками и их блоками управления и приводят к неисправности вражеских устройств. Она способна перехватывать беспилотники в радиусе 3 км. ES-60 использует антенную технологию, которая помогла уменьшить размеры и вес оружия, сообщили местные СМИ в воскресенье.

Harp Arge, первый в Турции производитель электромагнитного оружия для борьбы с беспилотниками, был приобретен компанией Ekba Holding на прошлой неделе. По данным агентства Anadolu, приобретение компании произошло после того, как неназванная голландская фирма попыталась купить фирму для сотрудничества по нераскрытым оборонным проектам.

Источник: Defenseworld

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