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Китай приступил к замене истребителей J-7 на модели нового поколения

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Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали замену истребителей J-7 на более современные истребители.

Истребители J-7, прикрепленные к авиационной бригаде, входящей в состав ВВС Западного театра военных действий НОАК, недавно провели серию боевых учений, и эти учения были последними для J-7 в этой конкретной бригаде. Подразделение скоро получит новые самолеты, которые заменят устаревшие J-7, сообщило на прошлой неделе Центральное телевидение Китая (CCTV). Об этом информируют Экономические новости со ссылкой на Global Times.

ВВС НОАК в настоящее время в больших количествах вводят в эксплуатацию истребители третьего поколения, в том числе J-10, J-11 и J-16, причем истребители четвертого поколения J-20 также поступают на вооружение, и это было лишь вопросом времени, когда устаревшие J-7 уйдут в отставку.

J-7 — классический истребитель второго поколения, внесший значительный вклад в защиту воздушного пространства Китая.

J-7 имеет высоту полета более 20 000 метров и максимальную скорость 2 Маха. Он может интегрироваться с истребителями третьего поколения и самолетами раннего предупреждения, чтобы играть уникальную роль в бою.

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Вэй Дунсу, военный эксперт из Пекина, сказал Global Times в воскресенье: «Истребители третьего поколения, такие как J-10, лучше показывают себя как в воздушном бою, так и в наземной атаке, поскольку их радарные возможности и маневренность превосходят J- 7 по всем фронтам».

5 марта Китай объявил, что увеличит свой оборонный бюджет на 6,8% в 2021 году, и одним из заявленных способов использования увеличенных расходов является ускорение модернизации вооружений и техники. Аналитики считают, что замена J-7 на более новые истребители будет прекрасным примером этому.


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