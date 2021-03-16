Израиль представил точный минометный снаряд «Iron Sting» с лазерным и GPS-наведением

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В воскресенье израильские военные представили точный минометный снаряд «Iron Sting» с лазерным и GPS-наведением.

Интеграция «Iron Sting» в Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) соответствует видению, представленному в многолетнем плане военных «Tnufa», говорится в заявлении Elbit Systems. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

«Десять лет исследований и разработок привели нас к тому моменту, когда мы можем предоставить сухопутным силам ЦАХАЛа передовые возможности, предназначенные для современного поля боя. Этот минометный боеприпас с лазерным и GPS-наведением предоставляет войскам возможность точной стрельбы, которая до сих пор была реализована только в ракетах и ​​авиационных боеприпасах», — сказал глава отдела исследований и разработок DDR&D, генерал Янив Ротем.

120-мм миномет недавно прошел последние испытания на полигоне на юге Израиля. Завершение испытаний позволяет начать серийное производство перед поставкой системы в Армию обороны Израиля.

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Серия испытаний проводилась с использованием двух объединенных в сеть минометных систем, разработанных Elbit Systems: системы, установленной на БТР M113, и системы, установленной на внедорожнике Hummer 4X4.

Iron Sting разработан для точного поражения целей как на открытой местности, так и в городских условиях, снижая при этом возможность сопутствующего ущерба и предотвращая травмы некомбатантов. Его оперативное использование произведет революцию в наземной войне и обеспечит батальоны органичной, точной и эффективной огневой мощью.