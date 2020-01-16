Возле ближайшей к Солнцу звезды ученые нашли еще одну планету

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Оказывается, возле Проксимы Центавра вращается еще одна планета.

Международная группа исследователей нашла еще одну суперземлю возле ближайшей к на звезды – Проксимы Центавра. Астрономы не могут объяснить, почему не заметили массивную планету раньше, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что Проксима Центавра относится к классу красных карликов. Звезда расположена на расстоянии 4,2 световых лет от нас (в 270 тысяч раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Солнца). Масса нашей «соседки» составляет 0,12 от массы Солнца.

До этого времени астрономы нашли лишь одну планету, вращающуюся вокруг Проксимы Центавра (назвали ее Проксима Центавра b). Теперь же открыта еще одна суперземля.

Чтобы совершить эту находку, ученые более детально изучили информацию, полученную в ходе миссии Gaia. Также к сведению принимались данные телескопов европейской обсерватории ESO, расположенные на территории Чили. Астрономы проанализировали колебания Проксимы Центавра и учли влияние планеты b.

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Именно так была найдена еще одна планета. Согласно подсчетам ученых, масса новой суперземли составляет 5,8 масс нашей Земли. Планета находится очень далеко от своей звезды. Из-за чрезмерного холода исследователи исключают возможность наличия на ней известных форм живых организмов.