«Призрак» попал на камеру видеонаблюдения (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » «Призрак» попал на камеру видеонаблюдения (ВИДЕО) «Призрак» попал на камеру видеонаблюдения (ВИДЕО)

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Женщина по имени Ходж вспоминает, что вместе со своей дочерью Лорен смотрели телевизор в гостиной. Но вдруг на телефон пришло уведомление, что на кухне, где была камера видеонаблюдения, кто-то есть. Отметим, что подобные устройства могут реагировать на звук и движение.

Когда женщина пересмотрела кадры, она была в шоке. На них был изображен мужчина в белой пижаме. Ходж подчеркивает, что прозрачная фигура была очень похожа на ее сына, который умер два года назад от передозировки наркотиками. Они вместе с дочерью побежали на кухню, но никого там не увидели. Женщины подчеркивают, что следов взлома они не нашли. , информирует enovosty.com/news.

Американка уверена, что сын дал сигнал, что с ним все в порядке и им не нужно волноваться. Женщина добавляет, что при жизни ее сын был хорошим человеком, который беспокоился за других. Они даже вместе организовали благотворительную организацию, чтобы помогать людям, которые имели проблемы с наркотиками. Но, ее сын так и не смог побороть этот недуг.