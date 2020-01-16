Instagram тестирует функцию распознавания фотошопа

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Социальная сеть Instagram не намерена скрывать от своих пользователей снимки тех, кто очень сильно увлекается фотошопом.

Новую функцию в Instagram обнаружил фотограф из США Тоби Харриман. Он случайно заметил опцию, анализирующую количество изменений, внесенных в снимок с применением фотошопа, информирует enovosty.com/news.

Харриман заявил американским СМИ, что алгоритм научился определять работы, на которых явно видно злоупотребление «улучшением». В случае обнаружения такого поста он может быть скрыт из ленты, а также поиска по хештегам.

Эта новость вызвала немало вопросов у пользователей соцсети. Instagram уже отреагировала на них. В соцсети заявили, что на данный момент функция существует в тестовом режиме. Когда она появится полноценно на площадке, пока неизвестно.

Представители Instagram добавили, что не намерены скрывать от пользователей чересчур отфотошопленные снимки. В случае их обнаружения ресурс будет ограничиваться только предупреждением о ложной информации.

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