Airbus ввел в эксплуатацию новый самолет

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Airbus начал использовать один из самых долгожданных самолетов — Beluga XL. Своей формой судно напоминает кита белуху.

Beluga XL введен в эксплуатацию. Мир долго ждал запуска самолета в форме белухи от Airbus. На данный момент уже осуществлен первый полет в штатном режиме, информирует enovosty.com/news.

Новинка стала преемником самолета Beluga (Airbus A300-600ST). Корпус лайнера имеет четкую выпуклую форму, напоминающую тело кита. Помимо этого, разработчик украсили самолет улыбающейся «мордочкой». Такой необычный дизайн был выбран экспертами Airbus во время голосования. Из-за яркой внешности компания уже прозвала Beluga XL «летающим китом».

Отметим, что новый самолет принадлежит к классу грузовых. Предполагается, что, благодаря ему улучшится транспортировка элементов самолетов между разными европейскими площадками и линиями сборки. В частности, разработчики намерены соединить заводы в Тулузе, Тяньцзине и Гамбурге.

В ходе создания Beluga XL конструкторы опустили взлетную палубу, сделали судно на 6 метров длиннее, чем его преемник.

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Необычная конструкция, по словам экспертов, только улучшает характеристики Вeluga XL. В частности, благодаря китоподобному носу улучшилась аэродинамика самолета.