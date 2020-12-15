Lockheed Martin построит центр технического обслуживания F-16 за 900 млн долларов

Главная » Последние новости » Новости технологий » Lockheed Martin построит центр технического обслуживания F-16 за 900 млн долларов Lockheed Martin построит центр технического обслуживания F-16 за 900 млн долларов

Закрыть Отправить

ВВС США выделили Lockheed Martin 900 миллионов долларов на ремонтное обслуживание F-16.

Компания Lockheed Martin Corp. заключила контракт с максимальной суммой в 900 миллионов долларов, чтобы поддержать контрактный объект на континентальной территории США для выполнения технического обслуживания и услуг по модификации самолетов для поддержки самолетов F-16, говорится в сообщении Министерства обороны США, информирует enovosty.com/news.

Поддержка будет охватывать все модификации летательных аппаратов, незапланированное техническое обслуживание, технические заказы на соблюдение сроков, плановые инспекции и поддержку контрактных групп на местах.

Компания получила дополнительные 36,5 млн долларов США для обеспечения дополнительного промежуточного уровня технического обслуживания в поддержку F-35 Joint Strike Fighter для ВМФ и Корпуса морской пехоты.

Источник: Defenseworld

Читайте: Lockheed Martin побудує центр технічного обслуговування F-16 за 900 млн доларів