Европейская компания оборудует вертолеты Tiger новыми ракетами
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли объявила, что MBDA разработает программу «Тактическая ракета будущего» (MAST-F), которой впоследствии оборудуют армейские вертолеты Tiger.
Компания MBDA была выбрана путем предложения концепции MHT/MLP (High Frame Missile / Long Range Missile) Генеральному управлению вооружений (DGA), основанной на технологиях MMP, первой в мире наземной боевой ракеты 5-го поколения. Ее модульная архитектура позволит легко интегрировать MHT/MLP на различные боевые платформы, наземные или воздушные, помимо Tiger, говорится в заявлении компании, информирует enovosty.com/news.
MHT/MLP отличается высокой производительностью. Ее масса на 20% меньше по сравнению с ракетами этой категории, что дает прирост массы почти на 100 кг для вертолета Tiger, который может нести до 8 ракет в боевой конфигурации.
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли
Дальность действия MHT/MLP превышает 8 километров, даже когда она поднимается со стационарной платформы на небольшой высоте. Ее боевая нагрузка с множеством эффектов позволяет поражать самые разные цели, начиная от современных боевых танков и заканчивая усиленной инфраструктурой. MHT/MLP можно использовать днем и ночью, включая выстрелы вне прямой видимости. Это стало возможным благодаря двустороннему каналу передачи данных, который отправляет изображения с видимых и инфракрасных оптронных датчиков ракеты с высоким разрешением обратно оператору. Благодаря этой обратной связи с изображением экипаж «Тигра» сможет выбрать точку попадания ракеты в целевой объект, с возможностью при необходимости переориентировать ракету в полете, что дает возможность рассмотреть возможность использования оружия в контексте гнездования.
Комментируя запуск программы, Эрик Беранже, генеральный директор MBDA, сказал: «Ракета MHT/MLP сочетает в себе уже проверенные компоненты MMP с новыми технологиями, разработанными при поддержке DGA и предлагает гибкость использования, неизвестную сегодня в вооруженных силах, при минимизации рисков при разработке. Поскольку проектный орган для MHT/MLP является на 100% европейским, эта программа будет в полной мере способствовать достижению целей стратегической автономии, которые Франция и Европейский Союз поставили перед собой».
Источник: Defenseworld