Почему американские авианосцы так нелегко атаковать и затопить

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Насколько уязвимы американские авианосцы?

Крупногабаритные атомные авианосцы являются фирменным выражением американской военной мощи. Ни одна другая боевая система, доступная американским военным истребителям, не приблизилась к тому, чтобы наносить столь много атакующих ударов в течение нескольких месяцев за один раз, не требуя сухопутных баз вблизи места действия. В результате, десять авианосцев в текущем флоте пользуются постоянным спросом у региональных командиров — настолько, что расширенные боевые поездки за границу становятся нормой., информирует enovosty.com/news.

Никто на самом деле не сомневается в полезности крупнотоннажных авианосцев. Нет ничего похожего на них, и Соединенные Штаты являются единственной страной, которая управляет флотом, достаточно большим, чтобы постоянно размещать три или более авианосцев. Однако после окончания холодной войны снова и снова возникали две проблемы, из-за которых, по крайней мере, некоторые наблюдатели задались вопросом, почему авианосцы являются центральным звеном военно-морского флота Америки. Одна проблема заключается в том, что они стоят слишком дорого. Другое — они уязвимы для атак.

Стоимость вопроса — ложный слух. Строительство, эксплуатация и поддержание всех авианосцев ВМФ стоит всего лишь один процент от федерального бюджета, и никто не предложил надежной альтернативы для достижения военных целей США в их отсутствие. Критики говорят, что авианосцы стоят дороже, чем кажется, потому что точный учет включал бы стоимость их эскортных судов, но правда в том, что военно-морскому флоту понадобилось бы намного больше этих военных кораблей, если бы ему пришлось бороться с конфликтами без авианосцев.

Проблему уязвимости труднее решить, потому что размещение 5000 моряков и шести дюжин высокопроизводительных самолетов на военном корабле за 10 миллиардов долларов создает то, что военные эксперты называют очень «прибыльной» целью. Вывод одного из них был бы большим достижением для врагов Америки и большим препятствием для американских военных. Однако вероятность того, что любой противник действительно достигнет этого без использования ядерного оружия, близка к нулю. Этого не произойдет, и вот причины, почему.

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Крупногабаритные авианосцы быстры и устойчивы:

Авианосцы класса Nimitz того типа, которые доминируют в текущем флоте, как авианосцы класса Ford, которые заменят их, — самые большие военные корабли, когда-либо построенные. У них 25 палуб высотой 250 футов (80 метров), и они вытесняют 100 000 тонн воды. С сотнями водонепроницаемых отсеков и тысячами тонн брони ни одна обычная торпеда или мина вряд ли могут нанести серьезный ущерб. А поскольку авианосцы постоянно движутся при скорости до 35 миль в час — достаточно быстро, чтобы обогнать подводные лодки, — найти и отследить их сложно. В течение 30 минут после обнаружения врагов область, в которой мог работать авианосец, увеличится до 700 квадратных миль; через 90 минут она расширится до 6000 квадратных миль.

Защита авианосца огромна:

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Авианосцы США оснащены обширной активной и пассивной защитой для борьбы с такими угрозами, как крылатые ракеты низкого полета и подводные лодки противника. К ним относятся набор высокопроизводительных датчиков, ракеты с радиолокационным управлением и 20-мм пушки Гатлинга, которые стреляют со скоростью 50 выстрелов в секунду. Воздушное крыло-носитель самолета более 60 лет включает в себя эскадрилью радиолокационных самолетов раннего предупреждения, которые могут обнаруживать приближающиеся угрозы (в том числе радиолокационные перископы) на огромных расстояниях, и вертолеты, оборудованные для борьбы с подводными, надводными и противоминными минами. Все защитные датчики и оружие перевозчика объединены в единый командный центр для скоординированных действий противника.

Авианосцы не работают в одиночку:

Авианосцы обычно развертываются как часть «ударной группы авианосцев», которая включает в себя несколько военных кораблей с управляемыми ракетами, оснащенных боевой системой Aegis. Aegis — самая передовая система противовоздушной и противоракетной обороны в мире, способная победить любую потенциальную угрозу, в том числе баллистические ракеты. Она связана с другими наступательными и оборонительными системами на борту надводных кораблей США, которые могут поражать подводные лодки, надводные корабли и плавающие мины или атаковать датчики противника, необходимые для управления атакующими ракетами. В сочетании с воздушным крылом авианосца эти военные корабли могут быстро разрушать системы противника, используемые для отслеживания ударной группы. Группы ударных авианосцев часто включают в себя одну или несколько скрытых подводных лодок, способных победить подводные и надводные угрозы.

Тактика флота максимизирует живучесть:

Хотя авианосцы США защищены самым мощным, когда-либо задуманным, многослойным защитным щитом, они не идут на риск, когда их размещают рядом с потенциальными противниками. Их оперативная тактика развилась, чтобы минимизировать риск, все еще обеспечивая наступательный удар, который является их основной причиной существования. Например, авианосец, как правило, не будет работать в районах, где могли быть установлены мины, до тех пор, пока этот район не будет полностью очищен. Он будет оставаться в открытом океане, а не входить в ограниченные районы, где трудно приблизиться к угрозам из другого местного трафика. Он будет продолжать двигаться, чтобы усложнить задачу прицеливания для врагов. Он также будет использовать связи с другими совместными активами от морского дна до низкой околоземной орбиты для достижения детальной ситуационной осведомленности.

Новая технология укрепляет защиту авианосцев:

Хотя было много спекуляций о возникающих угрозах авианосцам, военно-морской флот вкладывает значительные средства в новые наступательные и оборонительные технологии, направленные на борьбу с такими опасностями. Самым важным достижением последних лет стало объединение всех военно-морских ресурсов в районе, чтобы датчики и оружие могли использоваться максимально эффективно. Такие инициативы, как программа Naval Integrated Fire Control — Counter Air, объединяют все доступные боевые системы в единый, быстро реагирующий защитный экран, через который могут проникнуть лишь немногие противники. Значительное количество других достижений также начинают использоваться — от проникающей разведывательной способности истребителей стелс и бортовых комплексов подавления сигналов до систем постановки помех, воздействующих на органы управления самонаводящихся ракет.

Суть выживаемости авианосца заключается в том, что лишь небольшая часть стран может представлять угрозу для наиболее ценных военных кораблей Америки, и, если не будет применено ядерное оружие, ни один из них, вероятно, не пострадает. Хотя военно-морской флот изменил свою тактику, чтобы справиться с распространением быстрых противокорабельных ракет и растущей военной мощью Китая в западной части Тихого океана, крупнопалубные авианосцы остаются одними из самых безопасных и полезных боевых систем в арсенале Америки. С неограниченным диапазоном и гибкостью, обеспечиваемыми ядерным движением, есть немного мест, куда они не могут пойти, чтобы защитить интересы США. И по мере того, как ВМФ инвестирует в новые технологии ведения боевых действий, это, вероятно, останется верным в течение многих десятилетий.