Американские танки скоро получат новую систему для защиты от вражеских ракет

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Вскоре американская армия оснастит свои бронированные машины израильскими системами активной защиты

Танки армии США M1 скоро будут оснащены системами противоракетной защиты, информирует enovosty.com/news.

В пятницу компания Leonardo DRS, Inc. и израильская компания Rafael Advanced Defense Systems Ltd. объявили, что команда поставила первые системы активной защиты Trophy армии, примерно через два года после того, как начались поиски способа защиты своих танков и бронетехники от ракетных угроз со стороны потенциальных противников, таких как Россия и Китай.

«Эта поставка знаменует собой первую из нескольких, а в конечном итоге будут оснащены четыре бригады танков», — говорится в пресс-релизе.

В мае 2018 года тогдашний начальник штаба армии сообщил Конгрессу, что служба планирует начать оснащение четырех тяжелых бригад APS через два года.

Исполнительный офис армейской программы наземных боевых систем заключил с обеими фирмами первоначальный контракт на Trophy в июне 2018 года на сумму до 193 миллионов долларов.

Обе компании также подписали контракт в январе 2019 года на сумму 79,6 млн. долл. для снабжения армейского и морского корпуса дополнительными системами. Совместная команда правительства и промышленности из США и Израиля работала вместе, чтобы адаптировать систему Trophy для армейских и морских версий M1.

«Мы гордимся тем, что поставляем первые передовые системы защиты для наших танков, чтобы дать нашим боевикам необходимый уровень выживаемости против реальных и возникающих угроз на поле боя», — заявил в пресс-релизе генеральный директор Leonardo DRS Уильям Линн.

Trophy — это единственный в мире испытанный в бою APS, разработанный Rafael. Впервые система была развернута в 2011 году и в настоящее время установлена ​​на танках Merkava Mk3 и Mk4 израильских сил обороны и их бронетранспортерах.

«Trophy совершил множество боевых перехватов без травмирования экипажей, демонтажа войск или повреждения платформ», — говорится в сообщении. «Пройдя более 4000 успешных полевых испытаний, Trophy набрал более 500 000 рабочих часов и в настоящее время заключается контракт на серийное производство для тысяч систем».

Генерал-майор ИДФ в отставке Йоав Хар-Эвен, президент и главный исполнительный директор Rafael, назвал эту поставку «важной вехой в американо-израильском сотрудничестве».

«Нет большей гордости и удовлетворения, чем знание того, что технология, разработанная Rafael, сыграет важную роль в защите жизни американцев, точно так же, как она спасла жизни израильтян и произвела революцию в том, как наши бронетанковые силы выполняют свои задачи», — сказал в релизе Хар-Эвен.