Турция собирается установить на свои БПЛА мини-бомбы

MB — это небольшая бомба наведения, способная пробивать железобетонные цели с высокой точностью поражения и с упрочненной специальной формой носовой структуры с низким сопутствующим ущербом в пределах прицела.

MB имеет сложенные крылья, которые используются после выпуска для увеличения дальности полета. МB может пробивать 1 метр железобетонных целей на дальности 55 км.

Источник: Defenseworld