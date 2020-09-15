Турция собирается установить на свои БПЛА мини-бомбы
Турция хочет вооружить свои боевые дроны мини-бомбами, которые в настоящее время устанавливаются на самолеты F-16.
«F-16 может нести четыре миниатюрные бомбы. Мы стремимся интегрировать в наши БПЛА две разные боеголовки с проникающим действием», — написал в Твиттере Исмаил Демир, председатель правления компании Defence Industries (SSB), информирует enovosty.com/news.
Миниатюрная бомба (MB), разработанная компанией Aselsan, размещается на Smart Pneumatic Quad Rack (SPQR). Система MB может быть нацелена и выпущена против одной или нескольких целей. MB — это бомба наведения GPS / INS, способная атаковать цели в радиусе 55 морских миль.
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MB — это небольшая бомба наведения, способная пробивать железобетонные цели с высокой точностью поражения и с упрочненной специальной формой носовой структуры с низким сопутствующим ущербом в пределах прицела.
MB имеет сложенные крылья, которые используются после выпуска для увеличения дальности полета. МB может пробивать 1 метр железобетонных целей на дальности 55 км.
Источник: Defenseworld