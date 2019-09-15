NASA: Сатурн приблизился к Земле на минимальное расстояние

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NASA запечатлело Сатурн в то время, когда он был на минимальном с нашей планетой расстоянии. Все изображения были получены с помощью сверхмощного космического телескопа Хаббл.

Как передает официальный ресурс американского космического агентства, планета Сатурн максимально приблизилась к Земле. Данное явление было запечатлено на фотографиях. Их прислал телескоп Хаббл, информирует enovosty.com/news.

По словам астрофизиков, полученные снимки – не просто красочные изображения. Они еще и позволяют узнать о далекой планете новые факты. Оказывается, атмосфера на Сатурне очень нестабильна, она динамична и турбулентная.

Также с помощью новых снимков удалось увидеть исчезновение шторма, который Хаббл зафиксировал на Сатурне в прошлом году. Тогда он располагался на серверной полярной стороне планеты. Помимо этого, было замечено, что сейчас на Сатурне возникают слабые штормы, которые довольно быстро исчезают.

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Астрофизики сообщают, что некоторые атмосферные явления этой планеты остаются стабильными. В этом году, как и в далеком 1981-ом, на северном полюсе наблюдается шестиугольный огромный шторм. Ученые предполагают, что причиной данной стихии послужили реактивные потоки, движущиеся на огромной скорости.