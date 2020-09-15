Китай испытал новую боевую систему, которая объединит бронетехнику и рой дронов

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Стаи дронов могут использоваться для наземных войск, участвуя в разведке, воздушной поддержке с близкого расстояния и ретрансляции связи.

Китай испытал новую боевую систему, которая объединяет бронетехнику и рой дронов — технологию, которая позволит бронетанковым войскам получать больше информации о поле боя и проводить смертоносные атаки., информирует enovosty.com/news.

Разработанная Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), система использовалась неизвестным подразделением Народно-освободительной армии Китая для отработки навыков в мае, сообщают китайские государственные СМИ.

Стаи дронов могут использоваться для наземных войск, участвуя в разведке, воздушной поддержке с близкого расстояния и ретрансляции связи. Китай испытал рой из 67 дронов в 2016 году.

«Выпуская связанный рой дронов, бронированный автомобиль на земле может понять ситуацию на поле боя намного быстрее, чем при использовании только одного беспилотника, не говоря уже о снижении риска потерь по сравнению с отправкой человеческих войск», — сказал военный эксперт компании Global Times.

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Эксперт заявил, что, поскольку беспилотники могут также быть вооружены или совершать нападения с использованием террористов-смертников, это даст им очень смертоносный способ нападения, отметив, что рой будет означать, что в их распоряжении будет много скоординированных беспилотников, и будет очень трудно перехватить их всех.

Источник: defenseworld