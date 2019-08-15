«Восстание машин»: «умные» духовки начали самостоятельно включаться ночью

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В США пользователи «умных» духовок начали жаловаться на «восстание машин». Их кухонная техника начала самостоятельно включаться ночью и разогреваться до 200 градусов.

«Умные» духовки производства June Oven «проявляют свой характер» в США. Владельцы этой техники сообщают случаи внезапного включения духовок посреди ночи. На данный момент точно известно о трех таких случаях, информирует enovosty.com/news.

Один из жителей США рассказал, что его духовка ночью включилась и начала разогревать оставленный в ней картофель. Температура составила 215 градусов. Ее June Oven поддерживала на протяжении четырех часов. Пользователь запаниковал, ведь подобная ситуация могла привести к пожару.

Несмотря на три подобных истории с включением духовок ночью, случаев воспламенения не было.

Пользователи уже отправили компании-производителю жалобу. Однако руководители June Oven не признают свою вину. Представители бренда считают, что владельцы духовок сами виноваты во включении своей техники. Они предполагают, что люди ошибочно могли нажать не ту кнопку или невнимательно ознакомились с инструкций.

June Oven пообещали выпустить для «умных» духовок обновление, запрещающее им нагреваться в то время, когда в них ничего нет.