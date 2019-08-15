РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Royal Photographic Society 2019: лучшие работы с конкурса научной фотографии

Все фото »

Новости технологий

15.08.2019 г.
14:00Hubble запечатлел взрыв умирающей сверхновой звезды
13:00Microsoft признала факт прослушки своих пользователей
14.08.2019 г.
12:45Samsung будет выпускать смартфоны с графеновыми аккумуляторами
11:04Facebook нанимал людей для прослушивания аудиосообщений пользователей - Bloomberg
13.08.2019 г.
18:55Стало известно, когда наступит конец света
14:45Официально представлен новый смартфон Samsung Galaxy A10s с двойной камерой
13:30Эксперты назвали смартфон с лучшим дисплеем на рынке
Все новости технологий

Аналитика

14.08.2019

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Вопреки разного рода политическим прогнозам, визит Зеленского в Турцию мог иметь исключительно экономический смысл. И действительно, определенные перспективы ...
09.08.2019

Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом

Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Убежать от городской суеты - желание многих столичных жителей. Особенно в надоедливую летнюю жару, когда загазованность воздуха сказывается на взрослых ...
07.08.2019

Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности

Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Если кратко отвечать на поставленный в заголовке вопрос, то ничего хорошего не будет. С прекращением договора об РМСД разрушен один краеугольный камень ...

Последние новости

15.08.2019 г.
14:00 Hubble запечатлел взрыв умирающей сверхновой звезды
13:40 Психологи рассказали, какие женщины самые счастливые
13:00 Microsoft признала факт прослушки своих пользователей
12:38 Медики рассказали, как избавиться от отечности
12:10 Супрун рассказала, как сделать процесс похудения более эффективным
12:00 Пионтковский: «Народный заступник» Путин умер
11:32 Японский ученый рассказал, как продлить молодость
11:10 «Решение снизить цену газа для Луганской ТЭС было единственным выходом, чтобы область не лишилась электроэнергии», - Виталий Сурай
11:05 Масштабный пожар: под Полтавой вспыхнули торфяники (ВИДЕО)
11:00 В столице посреди дороги загорелась маршрутка
10:32 В Украине на дороги госзначения дополнительно выделили более 2 млрд грн
10:17 Технологии гиперзвукового оружия Россия украла у США,- Болтон
09:56 В Украине подорожают из-за новых стандартов бытовая и офисная техника
09:35 Визит Зеленского в США почти согласован
09:15 Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку и загорелся
09:00 Путин стал символом унижения РФ
08:45 Трамп предложил КНР обсудить ситуацию в Гонконге
08:25 Путин направил к границам США ядерные бомбардировщики
14.08.2019 г.
20:58 В Украине рост ВВП побил рекорд
20:32 The New York Times: В РФ прошли обыски в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива»
20:09 В Нью-Йорке пассажир самолета оказался единственным на борту лайнера (ВИДЕО)
19:54 Дерматолог рассказала, почему летние маски из фруктов и овощей могут быть опасны
19:31 Associated Press: Европейские оперные театры ожидают результатов расследования по делу Доминго
19:15 Односельчане погибшего воина ВСУ почтили память героя стоя на коленях
18:52 Российское оккупационное командование за вознаграждение отдает подчиненным паспорта для побега, - ГУР
18:36 В Париже чайки атакуют дроны и срывают спецоперации
18:19 СБУ разоблачила контрабандную переправку лесоматериалов за границу
18:10 Снижение цены газа для Луганской ТЭС сохранит стабильное энергоснабжение Луганской области, - директор энергопрограмм Центра Разумкова
17:53 Reuters: В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение из-за сильного пожара
17:40 Если открыть рынок земли, то рост ВВП значительно ускорится, - Александр Охрименко
17:30 Решение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС принимается в порядке чрезвычайной ситуации, – Гройсман
17:19 В Чернобыльской зоне назревает новая катастрофа: старый саркофаг находится в аварийном состоянии
16:51 ГК "Укроборонпром" стал победителем тендера, объявленного МВД Перу
16:45 Дубинский раскрыл преступную схему с участием НБУ: «пророссийский смотрящий во главе»
16:25 Мы просто расходный материал: Врач рассказала об оказании помощи облученным радиацией под Архангельском
16:09 Епифаний объяснил, в чем суть праздника Маковея
15:46 Супрун сообщила, что невакцинированные дети не смогут посещать школы и детсады
15:27 В НБУ сообщили, что фиксация обменного курса гривны провоцирует спекулянтов
15:08 Украино-турецким ударным БПЛА быть, - Злой Одессит
15:00 В США идет милитаризация школ и детских садов из-за участившихся случаев массовых расстрелов
14:56 Суд установил отсутствие оснований задерживать фигурантов по делу Роттредам +
14:45 США отсрочили введение 10-процентной пошлины на некоторые китайские товары
14:30 Крупнейший автобусный перевозчик Европы заходит в Украину
14:19 Озвучено время и место сбора участников Марша защитников Украины
14:00 США могут развернуть ракеты средней дальности в Азии
13:55 Россия перекинула в оккупированный Крым эскадрилью разведывательных беспилотников
13:34 Назвали секрет крепкого иммунитета
13:29 В Украине посчитали количество "элитных" автомобилей
13:27 Россия утаивает от МАГАТЭ подробности о ядерном взрыве в Архангельской области
13:15 Украинская автокефальная церковь официально влилась в состав ПЦУ
13:11 ТОП-5 важных советов гипертоникам
12:50 Экологи рассказали, как ядерная катастрофа под Архангельском отразится на Украине
12:45 Samsung будет выпускать смартфоны с графеновыми аккумуляторами
12:38 В Киеве на год перекроют десяток улиц: какие и почему
12:27 Стало известно, какие люди особенно склонны к онкологии
12:21 СМИ: Взрыв под Архангельском произошел из-за провального испытания путинской ракеты “Судного Дня”
11:33 Новые правила выплаты субсидий: какие изменения ждут
11:20 Come back to USSR: российским ученым ограничили контакты с иностранцами
11:08 В США отменили два концерта с участием Пласидо Доминго: певца обвинили в домогательствах
11:04 Facebook нанимал людей для прослушивания аудиосообщений пользователей - Bloomberg
Все новости »

Microsoft признала факт прослушки своих пользователей

Главная » Последние новости » Новости технологий » Microsoft признала факт прослушки своих пользователей
 
Печать Отправить на почту

 

 

Корпорация Microsoft призналась, что время от времени разговоры пользователей прослушиваются. Сотрудникам приходится слышать записи, сделанные в Microsoft Cortana и Skype Translator.

Компания Microsoft признала факт прослушки своих пользователей. Добавим, что это уже четвертая компания, которая сделал такое заявление. До этого времени о подобном поступке заявляли Apple, Google и Facebook, информирует enovosty.com/news.

В Microsoft объяснили такой шаг необходимостью «изучения контента» для оптимизации работы программ Microsoft Cortana и Skype Translator.

Добавим также, что ранее в политике конфиденциальности этой корпорации отсутствовал пункт, указывающий на то, что посторонние люди могут слушать пользователей. Теперь же Microsoft обновила эту информацию.

На странице поддержки отныне сообщается, что сотрудники могут использовать аудиозаписи для транскрипции с целью совершенствования продукта. Сказано, что во время этого процесса применяются процедуры, разработанные для защиты конфиденциальности.

Читайте: Microsoft: российские хакеры научились проникать в корпоративные сети

В то время, когда другие корпорации заявили, что останавливают прослушку своих пользователей, Microsoft не сделала такого шага. В компании сообщили, что пока продолжат использовать человеческие транскриберы.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 134

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири
Особенности приобретения недвижимости в коттеджных городках
Все статьи


Читайте также

Microsoft: российские хакеры научились проникать в корпоративные сети
 Apple ведет прослушку разговоров пользователей с Siri
Microsoft инвестирует $1 млрд в компанию, созданную Илоном Маском
 В часах от Apple обнаружили прослушку пользователей
Стали известны подробности о будущем складном планшете от Microsoft
 Microsoft создает "операционную систему будущего"
Microsoft официально прекращает сотрудничество с Huawei
 Microsoft официально представила браузер Edge: разработчики выделили три основных новшества
Загрузка...

Армия

Пистолет «Форт-17»
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина «Атлет»
Бронетранспортер Fiat 6614 (Италия)
Миномет 82-мм «Верба»
Вся армия    >>

Персоны

Александра
КУЖЕЛЬ
Ирина
БЕКЕШКИНА
Сергей
КВИТ
Татьяна
МОНТЯН
Все персоны    >>


Компания EOS Макса Полякова создаст первую цифровую карту Антарктиды на основе космических данных

ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир

бизнесмен Макс Поляков

FireFly AeroSpace Макса Полякова — реальная перспектива доступного космоса

Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС

Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД



Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 