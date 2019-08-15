Microsoft признала факт прослушки своих пользователей

Главная » Последние новости » Новости технологий » Microsoft признала факт прослушки своих пользователей Microsoft признала факт прослушки своих пользователей

Закрыть Отправить

Корпорация Microsoft призналась, что время от времени разговоры пользователей прослушиваются. Сотрудникам приходится слышать записи, сделанные в Microsoft Cortana и Skype Translator.

Компания Microsoft признала факт прослушки своих пользователей. Добавим, что это уже четвертая компания, которая сделал такое заявление. До этого времени о подобном поступке заявляли Apple, Google и Facebook, информирует enovosty.com/news.

В Microsoft объяснили такой шаг необходимостью «изучения контента» для оптимизации работы программ Microsoft Cortana и Skype Translator.

Добавим также, что ранее в политике конфиденциальности этой корпорации отсутствовал пункт, указывающий на то, что посторонние люди могут слушать пользователей. Теперь же Microsoft обновила эту информацию.

На странице поддержки отныне сообщается, что сотрудники могут использовать аудиозаписи для транскрипции с целью совершенствования продукта. Сказано, что во время этого процесса применяются процедуры, разработанные для защиты конфиденциальности.

Читайте: Microsoft: российские хакеры научились проникать в корпоративные сети

В то время, когда другие корпорации заявили, что останавливают прослушку своих пользователей, Microsoft не сделала такого шага. В компании сообщили, что пока продолжат использовать человеческие транскриберы.