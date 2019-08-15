Hubble запечатлел взрыв умирающей сверхновой звезды

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Телескоп Hubble прислал на Землю новый яркий снимок. На нем можно увидеть сверхновую звезду в окружении святящихся красных облаков.

Космический аппарат Hubble сфотографировал процесс взрыва сверхновой звезды. На снимке запечатлена звезда под названием 1987a (сверхновая второго типа). Она находится в Магеллановом облаке, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что астрофизики часто именую Магеллановое облако галактикой-спутником нашего родного Млечного Пути.

Умирающая сверхновая 1987a расположилась на расстоянии 163 тыс. световых лет от нас. Данная звезда была вторым ближним к нам светилом подобного типа, за которым наблюдали люди.

На фото 1987a – это розовая точка, находящаяся по центру. Вокруг нее разместилось розовое кольцо, а также два больших красных кольца. Возле умирающей сверхновой зрители также могут заметить водородные облака. Именно они подпитывают новые звезды на стадии рождения в Магеллановом облаке.

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Справка. Hubble – это автоматическая обсерватория, которая вращается вокруг Земли. Свое имя она получила в честь ученого Эдвина Хаббла. Телескоп является совместной программой NASA и Европейского космического агентства.