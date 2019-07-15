Марс может быть пригодным для жизни — ученые

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Согласно новому исследованию, человечество может сделать участки Красной планеты пригодными для обитания относительно дешево и эффективно, поместив тонкие слои аэрогеля на силикагель на поверхность планеты.

Изолирующий аэрогель будет нагревать поверхность настолько, чтобы растопить водяной лед, а также будет блокировать вредное ультрафиолетовое (УФ) излучение, потенциально создавая среду, в которой могут процветать растения и другие фотосинтетические организмы, информирует enovosty.com/news.

По словам ученых, к разгадке, как сделать Марс пригодным для жизни, они пришли, наблюдая темные пятна в ледяных шапках с углекислым газом на полюсах Марса. Считается, что эти пятна являются результатом «парникового эффекта в твердом состоянии» — солнечный свет поглощается и согревает внутреннюю часть полупрозрачного снега и льда, расплавляя материал.

Команда исследователей решили достичь аналогичного эффекта с аэрогелями на основе диоксида кремния, которые состоят из кластеров диоксида кремния, соединенных в сети на наноуровне. Этот материал, который составляет более 97% воздуха по объему, широко используется в качестве изолятора на Земле и за ее пределами.

Исследователи считают, что эту стратегию, вероятно, можно было бы использовать в широком диапазоне Марса. Практически в любом месте между 45 градусами северной широты и 45 градусами южной широты было бы достаточно солнечного света, чтобы вызвать существенное потепление.

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Новое исследование является лишь первым шагом на пути заселения Марса землянами. Если все пойдет по плану, шаг № 2 будет включать в себя тестирование техники аэрогеля на марсианском аналоге, таком как Арктика или чилийская пустыня Атакама.