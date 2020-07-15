К обороне готов: Тайвань собрал самый крупный в мире запас ракет на единицу площади

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Некоторые из них производятся в Соединенных Штатах, в то время как другие были разработаны и изготовлены на месте.

Тайвань располагает запасами ракет, которые, по некоторым оценкам, являются самыми крупными в мире по количеству ракет на единицу площади, информирует enovosty.com/news.

Хотя министерство обороны острова не желает точно озвучить, насколько велик этот запас, газета China Times из Тайбэя поставила общую сумму более 6000.

Это оружие включает ракеты, произведенные в Соединенных Штатах, а также изделия местного производства. Они также варьируются от ракет с запуском с воздуха и моря до ракет наземного поражения.

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Истребитель тайваньских ВВС F-16 над ракетной установкой класса «поверхность-воздух» (SAM) Tien Kung II на авиабазе Ганшань в Гаосюне, Тайвань, 7 августа 2017 года. РЕЙТЕР / Тайрон Сиу

Ракеты являются ключевым элементом оборонительной стратегии Тайваня перед лицом гораздо большей Народно-освободительной армии материкового Китая.

Ракеты из США включают в себя:

Patriot Advanced Capability (PAC-3): всепогодная система противовоздушной обороны большой дальности для противодействия тактическим баллистическим ракетам, крылатым ракетам и современным самолетам. Она обслуживает США, Германию, Грецию, Израиль, Японию, Кувейт, Нидерланды, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Польшу, Швецию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Румынию, Испанию и Тайвань.

Американская компания Lockheed Martin получила контракт на 620 миллионов долларов США на модернизацию более 440 ракет PAC-3 для Тайваня для усиления арсенала острова.

Система противовоздушной обороны Avenger: самоходная зенитная ракетная система, обеспечивающая мобильную защиту ПВО малой дальности для наземных подразделений от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, низколетящих самолетов и вертолетов.

Harpoon: всепогодная противокорабельная ракета.

Солдаты несут ракету класса «поверхность-воздух» Тянь-Чэнь, или «Небесный меч», к пусковой установке во время военных учений на базе ВВС в Цзяи, южный Тайвань, 24 августа 2010 года. REUTERS / Ники Ло

Stinger: портативная система противовоздушной обороны, которая работает как инфракрасная самонаводящаяся ракета поверхность-воздух.

AIM-9 Sidewinder: ракета класса «воздух-воздух» малой дальности, используемая военно-морским флотом.

Ракеты «Сделано в Тайване» включают в себя:

Hsiung Feng 1 and 2 (Brave Wind 1 и Brave Wind 2): системы противокорабельных ракет, разработанные Национальным институтом науки и техники Чун-Шаня на Тайване.

Hsiung Feng 3: сверхзвуковая ракета средней дальности, способная уничтожать как наземные, так и морские цели.

Hsiung Feng 2E: система крылатых ракет класса «поверхность-поверхность» с дальностью полета 1000 км, обеспечивающая доступ к дельтам рек Янцзы и Жемчужной реки.

Wan Chien: крылатая ракета класса «воздух-поверхность», также разработанная и изготовленная институтом. Считается, что она имеет дальность до 200 км и способна поражать аэродромы вблизи побережья материка.

Макет изготовленной в Тайване ракеты ПВО Tien Kung III (Sky Bow III) на Тайбэйской выставке аэрокосмических и оборонных технологий, 11 августа 2011 г. REUTERS / Pichi Chuang

Tien Kung 1-3 (Sky Bow 1-3): серия разработанных институтом систем противовоздушной обороны. Дальность стрельбы Тянь Кунг-3 была увеличена с 45 до 70 км, что позволило ей перехватывать управляемые ракеты НОАК.

Tien Chien 1-2 (Sky Sword 1-2): серия ракет ближнего радиуса действия с воздушным налетом с огнем и забытыми способностями радара.

Yun Feng (Cloud Peak): сверхзвуковая ракета наземного нападения, которая считается самым мощным оружием Тайваня. Ее радиус действия составляет не менее 1500 км, что позволяет ей поражать цели во внутреннем Китае, включая Пекин, Тяньцзинь на севере, Шанхай на востоке и плотину Три ущелья в центральном Китае. Yun Feng оснащена реактивным двигателем и может нести полубронебойные высоковзрывные осколочные боеголовки.

Источник: Businessinsider