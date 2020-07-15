15 июля США запустят на орбиту ракету-носитель Minotaur IV с полезными нагрузками

Главная » Последние новости » Новости технологий » 15 июля США запустят на орбиту ракету-носитель Minotaur IV с полезными нагрузками 15 июля США запустят на орбиту ракету-носитель Minotaur IV с полезными нагрузками

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Четыре полезных нагрузки Национального разведывательного управления будут запущены на орбиту 15 июля, продолжая усилия агентства по использованию рынка небольших коммерческих запусков для своих миссий.

Центр космических и ракетных систем космических сил США объявил 11 июля, что он успешно завершил проверку готовности к полету, совершив запуск в 9 утра по восточному времени на среднеатлантическом региональном космодроме в Центре полетов Уоллопс в Вирджинии, информирует enovosty.com/news.

Для запуска Национального разведывательного управления-129 (NROL-129) на орбиту будут выведены четыре полезные нагрузки, построенные и спроектированные NRO. Агентство, которое отвечает за приобретение разведывательных спутников страны и управление ими, как правило, не публикует подробную информацию о полезной нагрузке, которую оно размещает на орбите или ее предназначении, и NROL-129 не является исключением.

Контракт на запуск был заключен в рамках Орбитальной/Суборбитальной Программы-3 ВВС США, или OSP-3, контрактного механизма, предназначенного для использования преимуществ коммерческих малых провайдеров. Срок действия OSP-3 истек в ноябре 2019 года и был заменен на OSP-4.

«Мы с нетерпением ждем запуска NROL-129 для нашего клиента из Национального разведывательного управления». Об этом говорится в заявлении генерала Джейсона Котерна, вице-командира Центра космических и ракетных систем и исполнительного директора программы ВВС для космических предприятий. «Это отличный пример использования небольших контрактов на запуск SMC для расширения наших возможностей по обеспечению надежного гарантированного доступа в космос».

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Миссия NROL-129 будет использовать одну из ракет Northrop Grumman Minotaur IV, способную запускать полезные грузы весом до 1730 кг на низкую околоземную орбиту. Это первый случай миссии NRO на ракете Minotaur IV, хотя ВВС и ранее использовали их.

Это будет первая миссия NRO, запущенная с территории США в 2020 году, поскольку два других запуска были проведены на заводе Rocket Lab в Новой Зеландии.

Источник: defensenews