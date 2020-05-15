Новый китайский военно-морской самолет JL-9G впервые поднялся в небо

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

15.05.2020 г.
22:10Новый китайский военно-морской самолет JL-9G впервые поднялся в небо
13.05.2020 г.
22:00ВМС США начали летные испытания MQ-8C с новым поисковым радаром
11:37Украинские предприятия пытаются создать препараты для лечения COVID -19, - Степанов
12.05.2020 г.
22:20Корпус морской пехоты США показал проверку радиолокационной системы AN/TPS-59 (ФОТО)
14:20Турция собирается запустить в серийное производство беспилотные "мини-танки"
08:00Британская компания представила проект беспилотного пентамарана: детали
07:30Boeing представил первый истребитель Super Hornet версии Block III (ВИДЕО)
Все новости технологий

Аналитика

14.05.2020

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Об основных достижениях президента Владимира Зеленского за год правления, о последствиях открытия рынка земли, перспективах решения конфликта на Донбассе ...
14.05.2020

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который исполнял роль «первой скрипкой» по защите интересов Украины в Международном арбитражном ...
13.05.2020

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Будущее Украины после эпидемии коронавируса достаточно туманно. Действующая власть оказалась неспособной реагировать на вызовы современного общества, ...

Последние новости

15.05.2020 г.
23:00 Сильный тайфун обрушился на пострадавшие от пандемии коронавируса Филиппины (ФОТО)
23:00 Курьез дня: сеть насмешила презентация учебника по "истории ЛНР" в Луганске
22:10 Новый китайский военно-морской самолет JL-9G впервые поднялся в небо
20:59 Амазония может стать следующим местом возникновения пандемии
20:43 США в ОБСЕ рассказали о российском оружии на оккупированном Донбассе
20:36 Дети на экспорт: Как Украина превратилась в мекку суррогатного материнства (ВИДЕО)
20:13 Фондовые рынки РФ снова в пике, - Злой Одессит
19:58 Киберполиция разоблачила хакера, который выводил средства из иностранных банков
19:46 В Офисе президента обнародовали обновленные списки антироссийских санкций
19:18 NORAD провело учения по перехвату бомбардировщиков
18:59 Европарламент выделяет Украине 1,2 млрд евро
18:37 Каждый полет российским «Суперджетом» превращается в опасную для жизни лотерею
18:26 "Схватка мировых гегемонов": эксперт прогнозирует, дойдет ли противостояние Китая и США до войны
17:56 Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов
17:46 Глава ВТО уходит в отставку на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем
17:27 В Венеции на химзаводе произошел мощный взрыв (ВИДЕО)
16:59 Великобритания и ЕС обменялись угрозами и не достигли прогресса в переговорах
16:36 Беларусь начала получать нефть из США
16:14 Трамп не хочет говорить с Си Цзиньпинем и может полностью разорвать отношения с Китаем
15:43 Безвизу Украины с ЕС COVID-19 не угрожает, - Еврокомиссия
15:38 Еще одна европейская страна заявила о победе над коронавирусом
15:03 Российской статистике по COVID-19 все больше не доверяют в мире, - Злой Одессит
13:59 У мужчин с низким уровнем тестостерона увеличивается риск смерти от COVID-19 - ученые
13:44 Между авторитетными американскими СМИ и Москвой развязалась война. В чём суть?
13:18 Россия бьет рекорды: число новых заболевших COVID-19 снова превысило 10 000
13:03 Украина восстановит авиасообщение с Египтом, Турцией и Грузией
12:33 Жизнь в эпоху коронавируса: лучшие фото недели по версии The Guardian
11:56 Кремль готов пойти на уступки по Донбассу. Но есть важное условие, - российский политик
11:30 Трамп рассказал о смерти своих друзей от коронавируса
11:30 В Испании коронавирусом заболели 5% населения. В чем особенность этой страны
11:18 В Эстонии работают над созданием уникального солнцемобиля
11:15 "Северный поток-2": Германия отказала России в главном требовании
11:13 Ученые шокировали информацией о новом коварстве COVID-19
11:00 День рождения FOXTROT.UA: скидки до 60% и шанс выиграть смарт-ТВ
10:22 Мировой экономике спрогнозировали потери почти в 9 триллионов долларов
10:14 Израиль решил зарабатывать на экспорте марихуаны
10:14 Многообещающие результаты: В США разработали вакцину от коронавируса в таблетках
09:45 От Офиса Генпрокурора ГБР "курирует" зять топ-менеджера Курченко — СМИ
09:07 Рынок труда: Сколько украинцев из-за карантина лишись работы
09:01 Первая европейская страна объявила о завершении пандемии COVID-19
08:57 Что будет с долларом до конца года
08:54 Украину предупредили о возможных лимитах на использование воды
08:48 Кому не повысили пенсии в мае. В ПФУ рассказали о причинах
08:44 В США предрекли "самую суровую зиму". В чём причина?
07:50 Компания BMW показала официальный тизер обновленного BMW 5-Series
07:40 Карантин в Украине ослабевает все больше: Кабмин разрешил работать вещевым рынкам
07:40 "Я очень разочарован": Дональд Трамп высказался о сокрытии Китаем фактов о COVID-19
07:30 На Западе Украины расцвело целое поле тюльпанов: яркие фото
07:00 Деловые связи Израиля с Китаем раздражают администрацию Трампа - Reuters
07:00 ТОП-5 самых популярных китайских автомобилей среди украинцев
06:00 Самые странные и необычные рестораны McDonald's в мире (ФОТО)
14.05.2020 г.
23:55 Отмена выпускных церемоний по всему миру: Барак Обама решил устроить сюрприз американским школьникам
23:37 COVID-19 спровоцировал вспышку синдрома Кавасаки у детей по всему миру
23:35 Хорватия открыла границы для туристов
22:50 Летают гаражи и крыши: появилось видео урагана в РФ (ВИДЕО)
22:00 Посольство РФ в Праге превратилось в крупнейший центр российского шпионажа в ЕС - политолог
21:51 Историческое фото: Ряды американских грузовиков Студебеккер US-6 во время второй мировой
21:05 Президент Зеленский обязан выступить с протестом против направления Путиным на Донбасс спецназа ФСБ - Бутусов
20:59 NASA опубликовало завораживающие снимки поверхности Марса (ФОТО)
20:46 На дне Тихого океана обнаружили обломки линкора начала прошлого века
Все новости »

Новый китайский военно-морской самолет JL-9G впервые поднялся в небо

Главная » Последние новости » Новости технологий » Новый китайский военно-морской самолет JL-9G впервые поднялся в небо
 
Печать Отправить на почту

 

 

Двухместный военно-морской вариант JL-9G разработали специально для Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии (PLANAF).

По данным компании Guizhou Aviation Industry Import / Export Company (GAIEC), китайский усовершенствованный учебно-тренировочный самолет в военно-морской версии совершил свой первый полет, ознаменовав ключевую веху в развитии, информирует enovosty.com/news.

Двухместный военно-морской вариант JL-9G разработали специально для Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии (PLANAF).

Как сообщает FlightGlobal, визуально мало что отличает самолет от исходного JL-9, помимо расширения крыльев самолёта и незначительных изменений в основании хвоста самолёта.

Новый китайский военно-морской самолет JL-9G впервые поднялся в небо

Читайте: Китайская армия представила вооруженных пулеметами наземных роботов

В свою очередь, журнал Scramble отметил, что самолет может быть еще не завершен, так как необходимого крюка для посадки на корабле еще не видно. Тем не менее, этот тип Sword Fish также может быть предназначен исключительно для наземной подготовки пилотов ВМФ.

Китайские пилоты военно-морского флота также тренировались на учебно-тренировочной версии JL-9, известной как JL-9G, которая имеет хвостовой крючок, приспособленный для помощи при посадке.

Китай в данный момент активно наращивает свой авианосный флот и нуждается в подготовке летчиков морской и палубной авиации. В настоящее время в состав китайского флота входят два авианосца — «Ляонин» и «Шаньдун». В общей сложности китайские военные намерены включить в состав флота четыре авианосца. Еще два корабля уже строятся.

Источник: Defence-blog


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 362

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Все статьи


Читайте также

Новий китайський військово-морський літак JL-9G вперше піднявся в небо
 Китайская армия представила вооруженных пулеметами наземных роботов
Китай розробляє винищувач для підготовки пілотів наступного покоління
 Китай разрабатывает истребитель для подготовки пилотов следующего поколения
Китайський навчальний літак JL-9 Mountain Eagle модифікують для сумісності з авіаносцем
 Китайский учебный самолет JL-9 Mountain Eagle модифицируют для совместимости с авианосцем
Пугающие снимки с 70-летия Китая показывают, насколько мощной стала его армия (ФОТО)

Армия

Снайперская винтовка «Форт-301»
Самолет истребитель BAE Harrier II GR5 / GR7 / GR9 (Великобритания)
Бронеавтомобиль B1 Centauro (Италия)
Мини-бронетранспортер «Фантом»
Вся армия    >>

Персоны

Веревский
Андрей
Тимченко
Геннадий
Садовый
Андрей
Ясеницкий
Юрий
Игоревич
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Историческое фото: Черчилль у входа в бункер Гитлера в июле 1945 (12582)

Китайский ученый заявил о самом опасном свойстве коронавируса (12554)

Военные Индии и Китая устроили массовую драку на границе (7511)







Апокалипсис

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help



bigmir)net TOP 100

 