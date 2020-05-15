Новый китайский военно-морской самолет JL-9G впервые поднялся в небо

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Двухместный военно-морской вариант JL-9G разработали специально для Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии (PLANAF).

По данным компании Guizhou Aviation Industry Import / Export Company (GAIEC), китайский усовершенствованный учебно-тренировочный самолет в военно-морской версии совершил свой первый полет, ознаменовав ключевую веху в развитии, информирует enovosty.com/news.

Двухместный военно-морской вариант JL-9G разработали специально для Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии (PLANAF).

Как сообщает FlightGlobal, визуально мало что отличает самолет от исходного JL-9, помимо расширения крыльев самолёта и незначительных изменений в основании хвоста самолёта.

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В свою очередь, журнал Scramble отметил, что самолет может быть еще не завершен, так как необходимого крюка для посадки на корабле еще не видно. Тем не менее, этот тип Sword Fish также может быть предназначен исключительно для наземной подготовки пилотов ВМФ.

Китайские пилоты военно-морского флота также тренировались на учебно-тренировочной версии JL-9, известной как JL-9G, которая имеет хвостовой крючок, приспособленный для помощи при посадке.

Китай в данный момент активно наращивает свой авианосный флот и нуждается в подготовке летчиков морской и палубной авиации. В настоящее время в состав китайского флота входят два авианосца — «Ляонин» и «Шаньдун». В общей сложности китайские военные намерены включить в состав флота четыре авианосца. Еще два корабля уже строятся.

Источник: Defence-blog