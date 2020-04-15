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Южная Корея создаст военный институт для изучения ИИ, стелс-технологий и лазерного оружия

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Армия Южной Кореи собирается создать научно-исследовательский институт для разработки «преобразователей игр следующего поколения», таких как искусственный интеллект (AI), технологии стелс и лазерное оружие.

«Военные недавно начали предварительное технико-экономическое обоснование создания собственного исследовательского центра и изучают иностранный опыт», — цитирует агентство Yonhap офицеров., информирует enovosty.com/news.

Армия предложила 10 проектов Агентству по оборонному развитию (ADD), которое отвечает за военные исследования и разработки, включая разработку беспилотных летательных аппаратов, лазерных систем, стелс-технологий, квантовой механики, биомиметики, искусственного интеллекта и военных платформ следующего поколения.

«Предполагаемая организация будет разработана для быстрой и эффективной разработки передовых технологий, в которых мы нуждаемся. Как это будет выглядеть, будет решено после пересмотра политики, а также тщательных обсуждений в армии и с другими соответствующими учреждениями», — сказал офицер армии.

Два года назад армия преобразовала свой научно-исследовательский институт наземных военных действий в исследовательский центр, названный Корейским научно-исследовательским центром армии для будущего и инноваций, для выработки концепции будущего и продвижения военной реформы.

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Источник: Defenseworld


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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