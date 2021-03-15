ВМС Турции приняли поставку второго самолета MELTEM-III

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Проект MELTEM-III был реализован итальянской компанией Alenia Aermacchi / Leonardo, выступающей в качестве генерального подрядчика, при активном участии турецкой оборонной промышленности.

Производство деталей, модификация самолетов, поставка материалов, поддержка наземных и летных испытаний и комплексная логистическая поддержка выполняются Turkish Aerospace Industries (TAI). Поставка системы/устройства осуществляется ASELSAN. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Navalnews.

Самолет оснащен системами Link 11 и Link 16, разработанными Milsoft, и наземной станцией военно-морского патрулирования компании Havelsan. Thales поставляет систему управления полетами AMASCOS-300 и радар Ocean Master 400. Детектор магнитных аномалий (MAD) AN / ASQ-508 (V) от CAE.

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Контракт по программе MELTEM-III, предусматривающий закупку в общей сложности 6 самолетов ATR72-600 и их модификации в конфигурации Anti-Submarine Warfare (ASW) для ВМС Турции, был подписан между Alenia Aermacchi SpA и TAI в июле 2012 года. Первый самолет ATR72-600 прибыл на объекты Turkish Aerospace 19 апреля 2013 года. Первый самолет P72 MELTEM-III был доставлен ВМС Турции в декабре 2020 года.

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«Как оборонная промышленность, мы всегда находимся на службе, чтобы защитить наши национальные интересы. Наша оборонная промышленность подготовила множество систем с целью улучшения возможностей наших военно-морских сил. Продолжаются многие проекты в области авиации, моря, подводных лодок и логистики, которые укрепят боевую и логистическую базу нашего командования ВМС. В рамках проекта MELTEM-III мы поставили наш второй патрульный самолет P-72. Он будет служить стратегическим элементом наших военно-морских сил в защите Родины, особенно в Восточном Средиземноморье и Эгейском море. Мы продолжим укреплять наши турецкие вооруженные силы с помощью новых платформ», — президент SSB проф. д-р Исмаил Демир.

О MELTEM III / ATR-72-600 TMPA

ATR 72-600 TMPA — это версия модели ATR 72ASW Leonardo для ВМС Турции. Турецкая версия включает в себя: систему управления AMASCOS-300 (бортовая система контроля морской обстановки), состоящая в общей сложности из четырех операторских пультов:

оператор РЛС,

офицер тактической координации (TacCo)

оператор акустической и радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

оператор связи.

Бортовое оборудование включает в себя систему предотвращения столкновений в движении в воздухе TCAS II, систему электронных средств поддержки DR-3000 (также работает как RWR), GPS, бортовые спасательные системы ARS-700 и IFF APX-113.

Самолет ATR-72/600 TMPA может нести боевую нагрузку на двух пилонах фюзеляжа, включая легкие торпеды Mk54 и Mk46 Mod 5. Компания Raytheon оказывает техническую поддержку интеграции торпед в самолет в соответствии с соглашением, подписанным Alenia Aermacchi и Raytheon в июле 2014 года.