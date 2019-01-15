В Китае установили самый длинный мост, напечатанный на 3D-принтере

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В Шанхае появился самый длинный мост, сделанный на 3D-принтере. Сооружение изготовлено из пластика и имеет длину 15 метров.

Данный мост был сооружен корпорацией Shanghai Construction Group. В качестве главного материала для моста был взят акрилонитрил-стирол-акрилат. Это вещество очень напоминает пластик, но является более устойчивым к атмосферным изменениям и ударам. Мост «печатали» способом послойного наплавления, информирует enovosty.com/news.

Для создания 15-метровой конструкции был построен и специальный 3D-принтер. Чтобы удостовериться в правильном выборе материала и конструкции, строители на первом этапе «напечатали» тестовые мосты, длинной 5 метров.

В итоге за 35 дней специалистам удалось соорудить с помощью новых технологий мост. Добавим, что он стал самым длинным за всю историю использования 3D-принтеров человечеством. Вес конструкции составил 5,3 тонны. Это к тому же делает ее самым тяжелым предметом, «напечатанным» на 3D-принтере.

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Власти Шанхая решили установить конструкцию в одном из парков города. Теперь высокотехнологический мост украшает район Taopu Smart City.

Добавим, что «3D-мост» вдохновил создателей на переоборудования всего это района в технологический научный центр.